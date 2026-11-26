Как однажды судьба неожиданно привела британскую бунтарку на норвежский трон, – рассказывает 24 Канал.

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Почему принцессу прозвали "Гарри"?

Мод родилась 26 ноября 1869 года в Лондоне. Она была младшей дочерью будущего короля Эдуарда VII и Александры Датской, а ее бабушкой была сама королева Виктория. В детстве Мод отличалась непоседливостью и любовью к приключениям. В то время как от принцесс ожидали сдержанности и безупречных манер, она увлекалась:

верховой ездой,

велосипедом,

рыбалкой,

парусным спортом.

Именно из-за ее энергичного характера в семье за ней закрепилось необычное прозвище – "Гарри". Мод также не спешила соглашаться на выгодные предложения о браке. Ее судьбу неоднократно пытались решить посредством политических договоренностей, однако принцесса не хотела торопиться с выбором мужа. В конце концов, она остановила свой выбор на человеке, которого хорошо знала еще с детства.

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Как обычный брак неожиданно привел ее к короне?

В 1896 году Мод вышла замуж за своего двоюродного брата – датского принца Карла. Свадьба состоялась в Букингемском дворце, после чего супруги поселились в Копенгагене. Их жизнь казалась вполне предсказуемой. Карл не претендовал на престол, а Мод могла наслаждаться семейной жизнью, вдали от больших политических интриг.

В 1903 году у них родился единственный сын Александр. Однако уже через два года все изменилось. В 1905 году Норвегия расторгла унию со Швецией и начала искать собственного монарха. Норвежский парламент предложил корону принцу Карлу, в том числе из-за его связей с британской королевской семьей. Карл согласился, но взял имя Хокон VII. Их сын получил имя Олав, а Мод стала королевой независимой Норвегии.

Она стала первой королевой полностью независимой страны с 1380 года. 25 ноября 1905 года новая королевская семья прибыла в Осло. Для Мод это означало не просто смену титула, а совершенно новую жизнь в стране, которая существенно отличалась от привычной ей Британии.

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Мод вышла замуж за датского принца Карла / Фото Википедия

Как британская принцесса покорила норвежцев?

Переезд в Норвегию стал для Мод серьезным испытанием. Привычный мир британских дворцов сменился более суровым скандинавским бытом, а новой королеве предстояло завоевать доверие народа, только что обретшего независимость. Мод не пыталась изображать недосягаемую монархиню. Она:

интересовалась норвежской культурой,

увлеклась лыжным спортом,

проводила много времени на природе.

Правда, норвежским языком так и не овладела хорошо, а публичные выступления и чрезмерное внимание к себе не любила. Зато королева активно занималась благотворительностью. В 1914 году она стала инициатором создания фонда помощи людям, пострадавшим от Первой мировой войны.

Также интересовалась искусством, фотографией и поддерживала культурные инициативы. Мод не была королевой, постоянно находящейся в центре внимания. Однако ее сдержанность, любовь к Норвегии и преданность семье помогли сформировать образ монархини, близкой к простым людям.

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Какое наследие оставила королева Мод?

Мод оставалась королевой Норвегии до самой смерти. Она скончалась 20 ноября 1938 года в Лондоне, куда приехала навестить семью. Ей было 68 лет. Ее сын Олав впоследствии стал королем Олавом V, а последующие поколения продолжили династию.

По состоянию на ноябрь 2026 года норвежский престол занимает ее правнук – король Хокон VIII. Имя Мод осталось не только в истории королевской семьи. В ее честь назвали Землю Королевы Мод – огромную территорию в Антарктиде, которую Норвегия провозгласила своей зависимой территорией.

Так британская принцесса, которую в детстве считали настоящей озорницей, стала символом целой эпохи норвежской монархии. Она не стремилась к власти и не родилась для скандинавского престола, но сумела сделать его частью своей истории.