Як одного дня доля несподівано привела британську бунтарку на норвезький трон, – розповідає 24 Канал.

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Чому принцесу прозвали "Гаррі"?

Мод народилася 26 листопада 1869 року в Лондоні. Вона була молодшою донькою майбутнього короля Едуарда VII та Александри Данської, а її бабусею була сама королева Вікторія. У дитинстві Мод вирізнялася непосидючістю та любов'ю до пригод. Поки від принцес очікували стриманості й бездоганних манер, вона захоплювалася:

верховою їздою,

велосипедом,

риболовлею,

вітрильним спортом.

Саме за її енергійний характер у родині закріпилося незвичне прізвисько – "Гаррі". Мод також не поспішала погоджуватися на вигідні шлюбні пропозиції. Її долю неодноразово намагалися вирішити через політичні домовленості, однак принцеса не хотіла поспішати з вибором чоловіка. Зрештою, вона зупинилася на людині, яку добре знала ще з дитинства.

Як звичайний шлюб несподівано привів її до корони?

У 1896 році Мод вийшла заміж за свого двоюрідного брата – данського принца Карла. Весілля відбулося в Букінгемському палаці, після чого подружжя оселилося в Копенгагені. Їхнє життя здавалося цілком передбачуваним. Карл не претендував на престол, а Мод могла насолоджуватися сімейним життям, подалі від великих політичних інтриг.

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У 1903 році в них народився єдиний син Александр. Однак уже через два роки все змінилося. У 1905 році Норвегія розірвала унію зі Швецією та почала шукати власного монарха. Норвезький парламент запропонував корону принцу Карлу, зокрема й через його зв'язок із британською королівською родиною. Карл погодився, але взяв ім'я Гокон VII. Їхній син отримав ім'я Олав, а Мод стала королевою незалежної Норвегії.

Вона стала першою королевою повністю незалежної країни з 1380 року. 25 листопада 1905 року нова королівська родина прибула до Осло. Для Мод це означало не просто зміну титулу, а повністю нове життя в країні, яка суттєво відрізнялася від звичної їй Британії.



Мод вийшла заміж за данського принца Карла / Фото Вікіпедія

Як британська принцеса підкорила норвежців?

Переїзд до Норвегії став для Мод серйозним випробуванням. Звичний світ британських палаців змінився на суворіший скандинавський побут, а теперішня королева мала завоювати довіру людей, які щойно здобули незалежність. Мод не намагалася зображати недосяжну монархиню. Вона:

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цікавилася норвезькою культурою,

захопилася лижним спортом,

проводила багато часу на природі.

Щоправда, норвезькою мовою так і не оволоділа добре, а публічних виступів і надмірної уваги до себе не любила. Натомість королева активно займалася благодійністю. У 1914 році вона стала ініціаторкою створення фонду допомоги людям, які постраждали від Першої світової війни.

Також цікавилася мистецтвом, фотографією та підтримувала культурні ініціативи. Мод не була королевою, яка постійно перебувала в центрі уваги. Проте її стриманість, любов до Норвегії та відданість родині допомогли сформувати образ монархині, близької до звичайних людей.

Яку спадщину залишила королева Мод?

Мод залишалася королевою Норвегії до самої смерті. Вона померла 20 листопада 1938 року в Лондоні, куди приїхала відвідати родину. Їй було 68 років. Її син Олав згодом став королем Олавом V, а наступні покоління продовжили династію.

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Станом на листопад 2026 року норвезький престол посідає її правнук – король Гокон VIII. Ім'я Мод залишилося не лише в історії королівської родини. На її честь назвали Землю Королеви Мод – величезну територію в Антарктиді, яку Норвегія проголосила своєю залежною територією.

Так британська принцеса, яку в дитинстві вважали справжньою бешкетницею, стала символом цілої епохи норвезької монархії. Вона не прагнула влади й не народилася для скандинавського трону, але зуміла зробити його частиною власної історії.