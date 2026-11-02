Царица с абсолютной властью и сокровищами: Клеопатра – это гораздо больше, чем просто образ "роковой женщины"

Авторитет Клеопатры простирался далеко за пределы ее царства, а блестящая дипломатия и умение выстраивать стратегию позволили правительнице укрепить флот, контролировать экономику и удерживать власть в "мужском мире". Подробнее о последней правительнице Древнего Египта – в материале 24 Канала.

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Женщина, сумевшая удержать власть в "мужском мире"

Клеопатра происходила из могущественной и богатой династии Птолемеев, которая пришла к власти после смерти Александра Македонского. В то же время последняя царица взошла на престол в сложное время: когда слава о былом величии еще была жива, однако обратный отсчет до падения уже начался. Современные историки предполагают, что, возможно, именно мудрости и креативности Клеопатры Древний Египет обязан каждым из своих последних лет.

Стереотипы и стремление скрыть истинную мощь Клеопатры под ярлыком "роковой женщины" приводят к тому, что ее реальный вклад в мировую политику игнорируется. Между тем настоящая Клеопатра владела многими языками, хорошо разбиралась в законах, развивала экономику, налаживала дипломатические связи и десятилетиями боролась за Древний Египет. В частности, с могущественной Римской империей.

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В свое время Клеопатру почитали как богиню, потому что верили, что династия Птолемеев имеет божественное происхождение. Сама же царица из политических соображений называла себя "новой Исидой" в противовес другим правительницам из своего рода, которые также провозглашали себя живым воплощением богини Исиды. В Древнем Египте она олицетворяла, в частности, и божественную власть.

Клеопатра на картине Джона Уильяма Вотерхауса / Фото из сети

Около двух десятилетий она правила одной из самых желанных для врагов стран Средиземноморья. Историки отмечают, что уже этого факта достаточно, чтобы признать острый ум и политико-дипломатическую хитрость царицы. Клеопатра не могла не осознавать, что ее власть и даже жизнь всегда находятся под угрозой.

Сегодня царицу можно было бы назвать блестящим кризисным менеджером. Она сумела найти подход как к греческой элите, которая поначалу не одобряла молодую правительницу, так и к коренным египтянам, для которых она олицетворяла божество. Интересно, что именно Клеопатра первой и последней из своей династии выучила египетский язык, чтобы свободно общаться с народом, выражая свое уважение.

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С правлением Клеопатры связывают последний ренессанс Александрии. Правительница не только командовала армией и флотом, но и заботилась о культуре страны. Историки склонны считать, что при правлении Клеопатры в стране воцарилось относительное спокойствие. В то же время амбиции Римской империи продолжали расти.

Хрупкий мир окончательно рухнул в 31 году до н. э. Вскоре Древний Египет фактически стал одной из римских провинций. Лишь тысячелетие спустя одной из древнейших стран нашей цивилизации удастся восстановить свою независимость. Для римского правителя Октавиана поражение Клеопатры было личной победой. Он мечтал привезти ее в Рим в качестве пленницы. Клеопатра не дала ему такой возможности. Она ушла из жизни так, как и правила: на своих условиях.