Цариця з абсолютною владою і скарбами: Клеопатра – значно більше, аніж образ "фатальної жінки"

Авторитет Клеопатри сягав далеко за межі її царства, а блискуча дипломатія та вміння будувати стратегію дозволили правительці посилити флот, контролювати економіку та втримувати владу у "чоловічому світі". Детальніше про останню правительку Стародавнього Єгипту – у матеріалі 24 Каналу.

Adv

Жінка, яка зуміла втримати владу у "чоловічому світі"

Клеопатра походила з могутньої та багатої династії Птолемеїв, яка здобула владу після смерті Александра Македонського. Водночас остання цариця зійшла на престол у складний час: коли слава про минулу велич ще була живою, а проте зворотний відлік до падіння вже розпочався. Сучасні історики припускають, що, можливо, саме мудрості й креативності Клеопатрі Стародавній Єгипет завдячує кожним зі своїх останніх років.

Стереотипи й бажання приховати справжню могутність Клеопатри за ярликом "фатальної жінки" призводять до того, що її реальний внесок у тогочасну світову політику ігнорують. Тим часом реальна Клеопатра володіла багатьма мовами, добре зналася на законах, розвивала економіку, налагоджувала дипломатичні зв'язки та десятиліттями боролася за Стародавній Єгипет. Зокрема, з могутньою Римською імперією.

Реклама

Свого часу Клеопатру шанували як богиню, адже вірили, що династія Птолемеїв має божественне походження. Сама ж цариця з політичних міркувань називала себе "новою Ісідою" на противагу іншим правителькам зі свого роду, які також проголошували себе живим втіленням богині Ісіди. У Стародавньому Єгипті вона уособлювала, зокрема, й божественну владу.

Клеопатра на картині Джона Вільяма Вотергауса / Фото з мережі

Близько двох десятиліть правила однією з найбажаніших для ворогів країн Середземномор'я. Історики наголошують, що вже цього факту достатньо, аби визнавати гострий розум та політично-дипломатичну хитрість цариці. Клеопатра не могла не усвідомлювати, що її влада та навіть життя завжди перебуває під загрозою.

Сьогодні царицю могли б назвати блискучою кризовою менеджеркою. Вона зуміла знайти підхід як до грецької еліти, яка спершу не схвалювала молоду правительку, так і до корінних єгиптян, для яких втілювала божество. Цікаво, що саме Клеопатра першою та останньою зі своєї династії вивчила єгипетську мову, щоб вільно спілкуватися з народом, виказуючи свою повагу.

Реклама

З правлінням Клеопатри пов'язують останній ренесанс Александрії. Правителька не лише командувала армією та флотом, але й піклувалася про культуру країни. Історики схильні вважати, що за правління Клеопатри у країні запанував відносний спокій. Водночас амбіції Римської імперії продовжували зростати.

Хиткий мир остаточно пав у 31 році до н. е. Вже невдовзі Стародавній Єгипет фактично став однією з римських провінцій. Лише тисячоліття потому одній з найдревніших країн нашої цивілізації вдасться відновити свою незалежність. Для римського правителя Октавіана поразка Клеопатри була особистою перемогою. Він мріяв привезти її до Риму як полонянку. Клеопатра не дала йому такого шансу. Вона пішла з життя так, як і правила: на своїх умовах.