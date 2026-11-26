Почему ее личная жизнь была далеко не такой счастливой, как ее литературный путь, – рассказывает 24 Канал.

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Почему Кобылянская не остановилась на четырех классах образования?

Ольга Кобылянская родилась 27 ноября 1863 года в городке Гура-Гумора на Буковине (ныне – территория Румынии). Она училась всего четыре года в народной школе, ведь семья не могла обеспечить всем детям полноценное образование. Однако это не помешало девушке самостоятельно изучать:

литературу,

философию,

социологию,

иностранные языки.

Кобылянская интересовалась музыкой, рисованием и театром, а впоследствии стала одной из самых заметных представительниц украинского модернизма. Она также присоединилась к женскому движению на Буковине и открыто выступала за право женщин на образование, самостоятельность и личный выбор.

Как писательница сама призналась в любви мужчине?

Одной из самых болезненных страниц ее жизни стали отношения с писателем Осипом Маковеем. Кобылянская долго любила его и не скрывала своих чувств. В 1901 году она решилась на шаг, который для женщины того времени был настоящим вызовом: сама предложила Маковею пожениться и жить вместе. Однако их отношения не переросли в семью.

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Кобылянская сама сделала предложение мужчине / Фото Википедия

Маковей не решился ответить на ее предложение взаимностью, а впоследствии женился на другой. Для писательницы это стало тяжелым ударом. Она так и не вышла замуж, хотя продолжала писать о любви, женском достоинстве и праве человека самостоятельно выбирать свою судьбу.

Как болезнь изменила ее жизнь и почему Леся Украинка ей помогла?

В 1903 году Кобылянская тяжело заболела, после чего у нее развился левосторонний паралич. Несмотря на проблемы со здоровьем, она не оставила литературную деятельность и продолжала творить еще десятилетиями. Важной опорой для писательницы стала дружба с Лесей Украинкой. Они познакомились через переписку, а впоследствии встречались лично, делились переживаниями и поддерживали друг друга.

В письмах подруги использовали особые нежные обращения: Леся была "кто-то беленький", а Ольга – "кто-то черненький". Их переписка стала одним из самых интересных свидетельств духовной близости двух выдающихся украинских писательниц.

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Ольга Кобылянская и Леся Украинка / Фото Википедия

Какое наследие оставила Кобылянская?

Ольга Кобылянская прожила 78 лет и умерла 21 марта 1942 года в Черновцах. Она пережила изменение государственных границ, две мировые войны и сложные общественные потрясения, но продолжала работать и отстаивать украинское слово.

Ее повесть "Земля" стала одним из самых известных произведений украинской литературы, а "Человек" и "Царевна" подняли важные для своего времени вопросы женской независимости. Кобылянская осталась в истории не только как автор школьной программы, но и как женщина, которая осмелилась жить вопреки ограничениям своей эпохи.