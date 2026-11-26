Чому її особисте життя було далеко не таким щасливим, як її літературний шлях, – розповідає 24 Канал.

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Чому Кобилянська не зупинилася на чотирьох класах освіти?

Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року в містечку Ґура-Гумора на Буковині (нині – територія Румунії). Вона навчалася лише чотири роки в народній школі, адже родина не мала змоги забезпечити всім дітям повноцінну освіту. Проте це не завадило дівчині самостійно вивчати:

літературу,

філософію,

соціологію,

іноземні мови.

Кобилянська цікавилася музикою, малюванням і театром, а згодом стала однією з найпомітніших представниць українського модернізму. Вона також долучилася до жіночого руху на Буковині й відкрито виступала за право жінок на освіту, самостійність та особистий вибір.

Як письменниця сама освідчилася чоловікові?

Однією з найболючіших сторінок її життя стали стосунки з письменником Осипом Маковеєм. Кобилянська довго кохала його й не приховувала своїх почуттів. У 1901 році вона наважилася на крок, який для жінки того часу був справжнім викликом: сама запропонувала Маковею побратися та жити разом. Однак їхні стосунки не переросли в сім'ю.

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Кобилянська сама зробила пропозицію чоловіку / Фото Вікіпедія

Маковей не наважився відповісти на її пропозицію взаємністю, а згодом одружився з іншою. Для письменниці це стало важким ударом. Вона так і не вийшла заміж, хоча продовжувала писати про кохання, жіночу гідність і право людини самостійно обирати власну долю.

Як хвороба змінила її життя і чим допомогла Леся Українка?

У 1903 році Кобилянська тяжко захворіла, після чого в неї стався лівобічний параліч. Попри проблеми зі здоров'ям, вона не полишила літературної праці й продовжувала творити ще десятиліттями. Важливою опорою для письменниці стала дружба з Лесею Українкою. Вони познайомилися через листування, а згодом зустрічалися особисто, ділилися переживаннями та підтримували одна одну.

У листах подруги використовували особливі ніжні звертання: Леся була "хтось біленький", а Ольга – "хтось чорненький". Їхнє листування стало одним із найцікавіших свідчень духовної близькості двох видатних українських письменниць.

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Ольга Кобилянська та Леся Українка / Фото Вікіпедія

Яку спадщину залишила Кобилянська?

Ольга Кобилянська прожила 78 років і померла 21 березня 1942 року в Чернівцях. Вона пережила зміну державних кордонів, дві світові війни та складні суспільні потрясіння, але продовжувала працювати й відстоювати українське слово.

Її повість "Земля" стала одним із найвідоміших творів української літератури, а "Людина" та "Царівна" порушили важливі для свого часу питання жіночої незалежності. Кобилянська залишилася в історії не лише як авторка шкільної програми, а і як жінка, яка наважилася жити всупереч обмеженням своєї епохи.