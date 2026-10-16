Как он прошел путь от тяжелого детства до Ватикана – расскажет 24 Канал.

Как Кароль Войтыла потерял всю семью?

Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в польском городе Вадовицы. Его мать умерла, когда мальчику было 9 лет, старший брат-врач Эдмунд – в 1932 году, а в 1941 году умер и отец. К 21 году Кароль остался без самых близких людей. Но даже после этих потерь он не отказался от мечты стать священником. На его долю выпали:

война,

тяжелый труд,

обучение в условиях постоянной опасности.

Как будущий Папа работал в каменоломне?

После нацистской оккупации Польши в 1939 году университет в Кракове, где учился Войтыла, закрыли. Чтобы зарабатывать на жизнь и избежать принудительной депортации в Германию, он работал в каменоломне, а впоследствии – на химическом предприятии.

В то же время Кароль тайно изучал богословие в подпольной семинарии и участвовал в театральном движении, которое помогало сохранять польскую культуру во время оккупации. В 1946 году его рукоположили в священники.

Почему его называли необычным священником?

Войтыла не был кабинетным церковным деятелем. В юности он увлекался футболом, играл в театре, писал стихи и пьесы. Даже став священником, он не отказался от активной жизни: ходил со студентами в горы, плавал на байдарках и отправлялся в походы. Из-за контроля со стороны коммунистических спецслужб участники путешествий называли его "Вуйком" – то есть дядей.

Так они скрывали, что путешествуют со священником. Кароль стремился быть ближе к молодежи и говорить с людьми не только о вере, но и об их повседневной жизни.



Кароль стремился быть ближе к молодежи / Фото Википедия

Как он бросил вызов коммунистическому режиму?

В 1964 году Войтылу назначили архиепископом Кракова, а через три года он стал кардиналом. 16 октября 1978 года его избрали Папой Римским. Он принял имя Иоанн Павел II и стал первым понтификом неитальянского происхождения за более чем четыре с половиной века. Его избрание стало важным событием для Польши, которая тогда находилась под властью коммунистического режима.

Во время визита в страну в 1979 году Папа обращался к миллионам людей и подчеркивал важность человеческого достоинства и свободы. Его авторитет поддерживал общественные настроения, на фоне которых в 1980 году возник независимый профсоюз "Солидарность". Он стал одним из ключевых факторов демократических перемен в Польше. В то же время падение коммунистических режимов в Восточной Европе было результатом многих процессов, а не заслугой одного человека.

Как Папа пережил покушение и простил нападавшего?

13 мая 1981 года на площади Святого Петра в Ватикане в Иоанна Павла II стрелял Мехмет Али Агджа. Папа получил тяжелые ранения, но выжил. Версии о возможной причастности советских спецслужб к покушению до сих пор остаются предметом исторических дискуссий. После выздоровления понтифик лично навестил нападавшего в тюрьме и простил его. Этот поступок стал одним из самых известных символов его убеждения, что милосердие и примирение сильнее мести.

Иоанн Павел II возглавлял Католическую церковь почти 27 лет и скончался 2 апреля 2005 года. Он стал одним из самых влиятельных религиозных лидеров XX века, выступал против тоталитаризма и многое сделал для межрелигиозного диалога. В 2014 году Папа Франциск канонизировал его.