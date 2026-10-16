Як він пройшов шлях від важкого дитинства до Ватикану – розкаже 24 Канал.

Як Кароль Войтила втратив усю родину?

Кароль Войтила народився 18 травня 1920 року в польському місті Вадовиці. Його мати померла, коли хлопцеві було 9 років, старший брат-лікар Едмунд – у 1932-му, а в 1941 році не стало й батька. До 21 року Кароль залишився без найближчих людей. Та навіть після цих втрат він не відмовився від мрії стати священником. На його долю випали:

війна,

важка праця,

навчання в умовах постійної небезпеки.

Як майбутній Папа працював у каменоломні?

Після нацистської окупації Польщі у 1939 році університет у Кракові, де навчався Войтила, закрили. Щоб заробляти на життя й уникнути примусового вивезення до Німеччини, він працював у каменоломні, а згодом – на хімічному підприємстві.

Водночас Кароль таємно вивчав богослов'я в підпільній семінарії та долучався до театрального руху, який допомагав зберігати польську культуру під час окупації. У 1946 році його висвятили на священника.

Чому його називали незвичайним священником?

Войтила не був кабінетним церковним діячем. У юності він захоплювався футболом, грав у театрі, писав вірші й п'єси. Навіть ставши священником, не відмовився від активного життя: ходив зі студентами в гори, плавав на байдарках і вирушав у походи. Через контроль комуністичних спецслужб учасники мандрівок називали його "Вуйком" – тобто дядьком.

Так вони приховували, що подорожують зі священником. Кароль прагнув бути ближчим до молоді й говорити з людьми не лише про віру, а й про їхнє повсякденне життя.



Кароль прагнув бути ближчим до молоді / Фото Вікіпедія

Як він кинув виклик комуністичному режиму?

У 1964 році Войтилу призначили архієпископом Кракова, а через три роки він став кардиналом. 16 жовтня 1978 року його обрали Папою Римським. Він узяв ім'я Іван Павло II та став першим понтифіком неіталійського походження за понад чотири з половиною століття. Його обрання стало важливою подією для Польщі, яка тоді перебувала під владою комуністичного режиму.

Під час візиту до країни у 1979 році Папа звертався до мільйонів людей і наголошував на людській гідності та свободі. Його авторитет підтримував суспільні настрої, на тлі яких у 1980 році виникла незалежна профспілка "Солідарність". Вона стала одним із ключових чинників демократичних змін у Польщі. Водночас падіння комуністичних режимів у Східній Європі було результатом багатьох процесів, а не заслугою лише однієї людини.

Як Папа пережив замах і пробачив нападника?

13 травня 1981 року на площі Святого Петра у Ватикані в Івана Павла II стріляв Мехмет Алі Агджа. Папа зазнав тяжких поранень, але вижив. Версії про можливу причетність радянських спецслужб до замаху досі залишаються предметом історичних дискусій. Після одужання понтифік особисто відвідав нападника у в'язниці та пробачив його. Цей вчинок став одним із найвідоміших символів його переконання, що милосердя та примирення сильніші за помсту.

Іван Павло II очолював Католицьку церкву майже 27 років і помер 2 квітня 2005 року. Він став одним із найвпливовіших релігійних лідерів XX століття, виступав проти тоталітаризму та багато зробив для міжрелігійного діалогу. У 2014 році Папа Франциск канонізував його.