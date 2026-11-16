Спас Nintendo от банкротства одним рисунком: как неудачливый художник изобрел Супер Марио

Как Сигэру Миямото превратил коммерческий провал в начало истории Марио – расскажет 24 Канал.

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Как художник получил задание спасти неудачную игру?

Сигэру Миямото родился 16 ноября 1952 года в Японии. Он изучал промышленный дизайн, а в 1977 году присоединился к команде Nintendo, надеясь создавать игрушки. Однако все оказалось не так просто: сначала ему поручали оформление игровых автоматов и рекламных материалов.

Дело в том, что в начале 1980-х Nintendo попыталась выйти на американский рынок с игрой Radar Scope. Однако ожидаемого успеха не последовало: из примерно трех тысяч автоматов продали лишь тысячу. Остальные превратились в дорогостоящие складские запасы.

Выход заключался в том, чтобы использовать уже изготовленное оборудование для другой игры. Работу над ее концепцией поручили Миямото. Ему помогал опытный разработчик Гумпей Йокои, а техническую реализацию обеспечивали инженеры. Это была командная попытка исправить провал американского запуска, а не спасение всей Nintendo одним рисунком.

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Почему вместо очередной стрелялки появилась горилла?

Миямото подошел к задаче как художник: он хотел создать игру, похожую на оживший комикс. Ему были нужны:

персонажи,

понятный конфликт,

действие, за которым интересно следить.

Сначала он рассматривал историю с моряком Попаем, Оливией и Блуто. Когда использовать этих героев не удалось, замысел переработали. Так появились горилла Донки Конг, похищенная девушка и маленький герой, который должен был ее спасти.



Горилла Донки Конг / Фото Википедия

Работа заняла около четырех–пяти месяцев. Миямото вспоминал, что заранее предупредил друзей: некоторое время он почти не будет выходить на связь. Его жизнь сузилась до маршрута между работой и служебным жильем. К счастью, первый признак успеха он заметил еще до премьеры: тестировщики продолжали играть после окончания рабочего дня и не спешили домой.

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Как технические ограничения подарили Марио его внешность?

В игре Donkey Kong, которая вышла в 1981 году, будущего Марио знали как Jumpman. Его узнаваемый образ родился не только из творческой фантазии, но и из необходимости экономить пиксели. Усы позволяли обозначить лицо без детальной прорисовки рта, а кепка упрощала изображение головы. Маленький персонаж должен был оставаться выразительным даже на экране с ограниченными графическими возможностями.

Имя Марио предложили в американском подразделении Nintendo. По воспоминаниям Миямото, герой напоминал арендодателя компании, которого тоже звали Марио. Так персонаж, созданный для срочной замены неудачного продукта, получил имя, известное далеко за пределами игровых залов.

Как родился персонаж Марио / Фото Nintendo

Как первая победа превратилась в мировую славу?

Donkey Kong стала большим хитом и отправной точкой карьеры Миямото как геймдизайнера. Однако игру Super Mario Bros., которая окончательно сделала героя символом Nintendo, выпустили позже – в 1985 году. Вместо одного экрана с препятствиями игроки получили яркий мир, который можно было исследовать: с прыжками, секретами, знакомыми врагами и узнаваемой музыкой.

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Super Mario Bros. помогла Nintendo возродить интерес к домашним видеоиграм в США после кризиса рынка. История Миямото началась с задачи дать второй шанс ненужным автоматам. В итоге он создал героя, который пережил целые поколения игровых систем. А неопытность, которая могла казаться слабостью, позволила ему увидеть в игре что-то большее, чем очередную мишень для выстрела.