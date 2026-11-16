Врятував Nintendo від банкрутства одним малюнком: як художник-невдаха винайшов Супер Маріо

Як Сігеру Міямото перетворив комерційний провал на початок історії Маріо – розкаже 24 Канал.

Adv

Як художник отримав завдання врятувати невдалу гру?

Сігеру Міямото народився 16 листопада 1952 року в Японії. Він навчався промислового дизайну, а 1977 року приєднався до команди Nintendo, сподіваючись створювати іграшки. Однак усе було не так просто: спочатку йому доручали оформлення ігрових автоматів і рекламних матеріалів.

Річ у тім, що на початку 1980-х Nintendo спробувала вийти на американський ринок із грою Radar Scope. Проте очікуваного успіху не сталося: із приблизно трьох тисяч автоматів продали лише тисячу. Решта перетворилася на дорогий складський запас.

Вихід полягав у тому, щоб використати вже виготовлене обладнання для іншої гри. Роботу над її задумом доручили Міямото. Йому допомагав досвідчений розробник Гумпей Йокої, а технічне втілення забезпечували інженери. Це була командна спроба виправити провал американського запуску, а не порятунок усієї Nintendo одним малюнком.

Реклама

Чому замість чергової стрілянини з'явилася горила?

Міямото підійшов до завдання як художник: він хотів створити гру, схожу на комікс, що ожив. Йому були потрібні:

персонажі,

зрозумілий конфлікт,

дія, за якою цікаво стежити.

Спочатку він розглядав історію з моряком Попаєм, Олівією та Блуто. Коли використати цих героїв не вдалося, задум переробили. Так з'явилися горила Донкі Конг, викрадена дівчина та маленький герой, який мав її врятувати.



Горила Донкі Конг / Фото Вікіпедія

Робота забрала близько чотирьох-п'яти місяців. Міямото згадував, що заздалегідь попередив друзів: певний час майже не виходитиме на зв'язок. Його життя звузилося до маршруту між роботою та службовим житлом. На щастя, перший натяк на успіх він побачив ще до прем'єри: тестувальники продовжували грати після завершення робочого дня й не поспішали додому.

Реклама

Як технічні обмеження подарували Маріо його зовнішність?

У грі Donkey Kong, що вийшла 1981 року, майбутнього Маріо знали як Jumpman. Його впізнаваний образ народився не лише з творчої фантазії, а й із необхідності економити пікселі. Вуса дозволяли позначити обличчя без детального промальовування рота, а кепка спрощувала зображення голови. Маленький персонаж мав залишатися виразним навіть на екрані з обмеженими графічними можливостями.

Ім'я Маріо запропонували в американському підрозділі Nintendo. За спогадами Міямото, герой нагадував орендодавця компанії, якого теж звали Маріо. Так персонаж, створений для термінової заміни невдалого продукту, отримав ім'я, відоме далеко за межами ігрових залів.

Як народився персонаж Маріо / Фото Nintendo

Як перша перемога перетворилася на світову славу?

Donkey Kong стала великим хітом і відправною точкою кар'єри Міямото як геймдизайнера. Однак гру Super Mario Bros., яка остаточно зробила героя символом Nintendo, випустили пізніше – 1985 року. Замість одного екрана з перешкодами гравці отримали яскравий світ, який можна було досліджувати: зі стрибками, секретами, знайомими ворогами та впізнаваною музикою.

Реклама

Super Mario Bros. допомогла Nintendo відродити інтерес до домашніх відеоігор у США після кризи ринку. Історія Міямото почалася із завдання дати другий шанс непотрібним автоматам. Зрештою він створив героя, який пережив покоління ігрових систем. А недосвідченість, що могла здаватися слабкістю, дозволила йому побачити в грі більше, ніж чергову мішень для пострілу.