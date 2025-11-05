У Сумах перебої зі світлом: є зміни у водопостачанні та роботі транспорту

У Сумах 5 листопада є перебої з електропостачанням. Наразі знеструмлений об''єкт переводиться на аварійно-резервне живлення.

Це вплине на водопостачання та роботу транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.

Що відомо про перебої зі світлом у Сумах?

За даними Сумської міської ради, вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 05:00 до 10:00 для мешканців району Хіммістечка, Басів, вулиці Сергія Табали, Харківської, проспекту Свободи, вулиці Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників, проїзду Сапухівського та прилеглих вулиць.

Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання. Окрім цього, у звʼязку з перебоями в електропостачанні, на маршрутах станом на 8:20 курсують лише тролейбуси з автономним ходом. Автобуси працюють у звичному режимі та курсують за розкладом.

Яка ситуація зі світлом в Україні?