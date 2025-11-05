У Сумах перебої зі світлом: є зміни у водопостачанні та роботі транспорту
- У Сумах 5 листопада є перебої з електропостачанням, що впливають на водопостачання та роботу транспорту.
- Вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском, а на маршрутах курсують лише тролейбуси з автономним ходом.
У Сумах 5 листопада є перебої з електропостачанням. Наразі знеструмлений об''єкт переводиться на аварійно-резервне живлення.
Це вплине на водопостачання та роботу транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.
Дивіться також У частині Сумського району зникло світло після ударів по енергооб'єктах: є проблеми з водою
Що відомо про перебої зі світлом у Сумах?
За даними Сумської міської ради, вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 05:00 до 10:00 для мешканців району Хіммістечка, Басів, вулиці Сергія Табали, Харківської, проспекту Свободи, вулиці Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників, проїзду Сапухівського та прилеглих вулиць.
Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання. Окрім цього, у звʼязку з перебоями в електропостачанні, на маршрутах станом на 8:20 курсують лише тролейбуси з автономним ходом. Автобуси працюють у звичному режимі та курсують за розкладом.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
У середу, 5 листопада, в Україні ввели обмеження споживання електроенергії з 07:00 до 21:00 для побутових споживачів та з 07:00 до 22:00 для промислових споживачів. У більшості областей діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.
Варто зауважити, що наразі в Україні неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень через регулярні російські удари та похолодання. Однак енергетики працюють над забезпеченням стабільності, підсиленням мереж та проводять відновлювальні роботи на місцях влучань.