Перед самітом згадки про ПДЧ для України не було в тексті, – Кулеба про декларацію НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості нової декларації саміту НАТО стосовно України. Урядовець зазначив, що українська сторона буквально "вигризла" згадку про ПДЧ в остаточній версії документа.

Кулеба наголосив, що зі сторони згадка про Україну в комюніке виглядає, як нічого особливого. Мовляв, таким чином країни-члени Альянсу лише підтвердили відданість рішенню 2008 року.

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Ми "вигризли" згадку про ПДЧ завдяки власній наполегливості

Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, що ми її буквально "вигризли" в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів,

– пояснив Кулеба.

До 14 червня, зазначив Кулеба, декларації НАТО ухвалювались тричі – у 2014, 2016 та 2018 роках. Проте у жодній з них про План дій щодо членства для України не згадували. Хоча у той час Київ вже заслуговував на підтримку.

Декларація саміту у Брюсселі має значно ширший контекст

Вчорашня декларація має набагато ширший контекст – це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії,

– наголосив очільник МЗС.

Кулеба підкреслює, що комюніке саміту у Брюсселі – "дуже добре для України". Проте ще краще було б надати ПДЧ у 2022 році, для цього Україна зробила достатньо реформ.

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Як відреагував на рішення саміту НАТО Зеленський

Президент Володимир Зеленський 14 червня подякував партнерам-членам Альянсу за підтримку. Проте він наголосив, що Київ би хотів почути про конкретні часові межі щодо зближення з НАТО,