В Україні позитивно сприйняли рішення Альянсу, яке є підтвердженням рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Заяви, які пролунали з Брюсселя 14 червня, в Офісі Президента назвали логічними.
Більше тут Загрози від Росії та Китаю, війна з тероризмом, підтримка України: головні тези з саміту НАТО
У рішенні саміту немає конкретних часових меж
Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися,
– наголосив Зеленський.
У комюніке держави-члени Альянсу підтримали проведення євроатлантичних реформ в Україні, а також наголосили, що готові надати підтримку у змінах у сфері оборони. Зеленський запевнив, що Київ продовжить реформування сфери безпеки.
Україна вже вносить свою лепту в Альянс
Глава держави підкреслив, що Україна вже вносить чимало в операції та навчання НАТО. В Альянсі це цінять.
Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору,
– додав президент.
Зеленський наголосив, що подальші євроатлантичні кроки України обговорюватимуть на двосторонніх перемовинах. Зокрема, цю тему український президент планує підняти під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.
Варто прочитати НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ