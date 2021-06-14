В Україні позитивно сприйняли рішення Альянсу, яке є підтвердженням рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Заяви, які пролунали з Брюсселя 14 червня, в Офісі Президента назвали логічними.

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У рішенні саміту немає конкретних часових меж

Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися,

– наголосив Зеленський.

У комюніке держави-члени Альянсу підтримали проведення євроатлантичних реформ в Україні, а також наголосили, що готові надати підтримку у змінах у сфері оборони. Зеленський запевнив, що Київ продовжить реформування сфери безпеки.

Україна вже вносить свою лепту в Альянс

Глава держави підкреслив, що Україна вже вносить чимало в операції та навчання НАТО. В Альянсі це цінять.

Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору,

– додав президент.

Зеленський наголосив, що подальші євроатлантичні кроки України обговорюватимуть на двосторонніх перемовинах. Зокрема, цю тему український президент планує підняти під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.

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Це важливо! Під час пресконференції після саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають намір допомогти Україні зі вступом. Столтенберг також наголосив, що думки Росії при цьому питати не будуть.