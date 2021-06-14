В Украине положительно восприняли решение Альянса, которое является подтверждением решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Заявления, прозвучавшие из Брюсселя 14 июня, в Офисе Президента назвали логичными.

Больше здесь Угрозы от России и Китая, война с терроризмом, поддержка Украины: главные тезисы с саммита НАТО

В решении саммита нет конкретных временных границ

В то же время в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные границы следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись,

– подчеркнул Зеленский.

В коммюнике государства-члены Альянса поддержали проведение евроатлантических реформ в Украине, а также отметили, что готовы оказать поддержку в изменениях в сфере обороны. Зеленский заверил, что Киев продолжит реформирование сферы безопасности.

Украина уже вносит свою лепту в Альянс

Глава государства подчеркнул, что Украина уже вносит немало в операции и учения НАТО. В Альянсе это ценят.

Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства,

– добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшие евроатлантические шаги Украины будут обсуждать на двусторонних переговорах. В частности, эту тему украинский президент планирует поднять во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Стоит прочитать В НАТО подтвердили обещание принять в свой состав Украину в соответствии с ПДЧ

Это важно! Во время пресс-конференции после саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе намерены помочь Украине со вступлением. Столтенберг также подчеркнул, что мнения России при этом спрашивать не будут.