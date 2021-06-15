Деталі від Тарана

Міністр оборони Андрій Таран відреагував на підсумкове комюніке саміту Північноатлантичного альянсу, що відбувся 14 червня. Він наголосив, що геополітично важливо, що наша держава є на порядку денному НАТО.

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Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей. Наше партнерство є вкрай важливим. Ми відчуваємо підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності,

– заявив міністр.

Він наголосив, що Альянс був і залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки.

"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме швидшу інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів у тому, що надання у найближчій перспективі ПДЧ стало б гарантією руху України до європейської та євроатлантичної інтеграції", – наголосив Таран.

Що на саміті НАТО говорили про Україну

Члени Альянсу підтвердили обіцянку прийняти Україну до свого складу через ПДЧ.

НАТО наголосив, що Україна може користуватися щорічними національними програми у межах NUC для просування реформ. Водночас організація закликала Київ завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, Служби безпеки та інші.

Президент Володимир Зеленський подякував НАТО за таку позицію, однак закликав назвати конкретні терміни для зближення.

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