Деталі від Тарана
Міністр оборони Андрій Таран відреагував на підсумкове комюніке саміту Північноатлантичного альянсу, що відбувся 14 червня. Він наголосив, що геополітично важливо, що наша держава є на порядку денному НАТО.
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Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей. Наше партнерство є вкрай важливим. Ми відчуваємо підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності,
– заявив міністр.
Він наголосив, що Альянс був і залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки.
"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме швидшу інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів у тому, що надання у найближчій перспективі ПДЧ стало б гарантією руху України до європейської та євроатлантичної інтеграції", – наголосив Таран.
Що на саміті НАТО говорили про Україну
- Члени Альянсу підтвердили обіцянку прийняти Україну до свого складу через ПДЧ.
- НАТО наголосив, що Україна може користуватися щорічними національними програми у межах NUC для просування реформ. Водночас організація закликала Київ завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, Служби безпеки та інші.
- Президент Володимир Зеленський подякував НАТО за таку позицію, однак закликав назвати конкретні терміни для зближення.
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