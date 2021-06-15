Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Водночас Кулеба підкреслив, що в Україні вже запровадили "достатню кількість реформ".

Для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Тому ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Росії,

– висловився очільник МЗС.

Як розв'язати цю проблему

Він додав, що українського МЗС є стратегія, яка полягає у тому, щоб "працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".

Кулеба також констатував, що процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства в НАТО "може тривати роки".

Цікаво! Раніше президент США Джо Байден заявив, що війна на Донбасі не є перешкодою для вступу України до НАТО. На думку американського лідера, все залежить від того, чи відповідає Україна критеріям.

Додамо, що наприкінці травня 2021 року нашій державі надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу. В Офісі Президента наголосили, що далі – ПДЧ.

На саміті НАТО 14 червня держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.