Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
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Водночас Кулеба підкреслив, що в Україні вже запровадили "достатню кількість реформ".
Для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Тому ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання ПДЧ Україні саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Росії,
– висловився очільник МЗС.
Як розв'язати цю проблему
Він додав, що українського МЗС є стратегія, яка полягає у тому, щоб "працювати з такими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".
Кулеба також констатував, що процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства в НАТО "може тривати роки".
Додамо, що наприкінці травня 2021 року нашій державі надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу. В Офісі Президента наголосили, що далі – ПДЧ.
На саміті НАТО 14 червня держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.