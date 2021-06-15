Детали от Тарана

Министр обороны Андрей Таран отреагировал на итоговое коммюнике саммита Североатлантического альянса, которое состоялось 14 июня. Он отметил, что геополитически важно, что наше государство в повестке дня НАТО.

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Благодарны НАТО за взаимодействие и политику открытых дверей. Наше партнерство является крайне важным. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности,

– заявил министр.

Он отметил, что Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров в том, что предоставление в перспективе ПДЧ стало бы гарантией движения Украины к европейской и евроатлантической интеграции", – отметил Таран.

Что на саммите НАТО говорили об Украине

Члены Альянса подтвердили обещание принять Украину в свой состав в соостветствии с ПДЧ.

НАТО подчеркнул, что Украина может пользоваться ежегодными национальными программы в рамках NUC для продвижения реформ. В то же время организация призвала Киев завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, Службы безопасности и другие.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за такую ​​позицию, однако призвал назвать конкретные сроки для сближения.

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