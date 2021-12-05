Перед зустріччю в Стокгольмі Блінкен і Лавров сперечалися через Майдан, – Bloomberg

За даними американського видання Bloomberg, напередодні зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров серйозно посперечалися. Темою "сутички" була Україна.

Суперечка двох дипломатів трапилася під час неформальної вечері напередодні саміту глав МЗС ОБСЄ. Саме на ній відбулася і сутичка глави МЗС України Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим.

Зверніть увагу У присутності всіх міністрів ОБСЄ: Кулеба і Блінкен "поставили на місце" Лаврова

Про що була суперечка

За даними Bloomberg, суперечка Блінкена і Лаврова відбулася на очах десятків дипломатів, які прибули на саміт. На неформальній вечері міністр закордонних справ Росії взяв слово і заявив, що ОБСЄ має погодитися із тим, що Революція Гідності в 2014 році нібито була "державним переворотом". Після цього представник держави-агресорки звинуватив НАТО і ЄС у "придушенні інакомислячих". Під цим він мав на увазі введення санкцій.

Однак держсекретар США Ентоні Блінкен заперечив слова Лаврова і нагадав йому про те, що лояльні до експрезидента України Віктора Януковича люди влаштували масові розстріли, в яких загинули понад 100 людей. І сталося це перед його втечею до Росії. На останні звинувачення щодо санкцій, Блінкен наголосив, що НАТО є оборонним альянсом.

Саміт міністрів закордонних справ ОБСЄ: головне

2 грудня у столиці Швеції відбувся саміт глав МЗС ОБСЄ. На ньому був присутній і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У межах саміту український дипломат провів кілька зустрічей. Серед них – розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Темами зустрічі були загроза російського вторгнення та стратегічне партнерство Києва і Вашингтона.

Ентоні Блінкен також зустрівся й зі Сергієм Лавровим, який вимагав пояснень від американського дипломата за сутичку під час неформальної вечері 1 грудня за участю їх та Дмитра Кулеби.

Під час виступу на саміті глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив НАТО через вступ України й навів приклад Грузії та російського вторгнення в серпні 2008 року.

Після саміту 36 з 57 учасників підтримали просування документу про відновлення моніторингу кордону між Україною та Росією, який припинили восени 2020 року через дії Кремля.

До теми пропонуємо випуск програми "WTF" про вимоги Путіна не приймати Україну до НАТО: дивіться відео





