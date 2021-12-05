Перед зустріччю в Стокгольмі Блінкен і Лавров сперечалися через Майдан, – Bloomberg

5 грудня 2021 , 10:12
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Джерело:

Bloomberg

За даними американського видання Bloomberg, напередодні зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров серйозно посперечалися. Темою "сутички" була Україна.

Суперечка двох дипломатів трапилася під час неформальної вечері напередодні саміту глав МЗС ОБСЄ. Саме на ній відбулася і сутичка глави МЗС України Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим.

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Про що була суперечка

За даними Bloomberg, суперечка Блінкена і Лаврова відбулася на очах десятків дипломатів, які прибули на саміт. На неформальній вечері міністр закордонних справ Росії взяв слово і заявив, що ОБСЄ має погодитися із тим, що Революція Гідності в 2014 році нібито була "державним переворотом". Після цього представник держави-агресорки звинуватив НАТО і ЄС у "придушенні інакомислячих". Під цим він мав на увазі введення санкцій.

Однак держсекретар США Ентоні Блінкен заперечив слова Лаврова і нагадав йому про те, що лояльні до експрезидента України Віктора Януковича люди влаштували масові розстріли, в яких загинули понад 100 людей. І сталося це перед його втечею до Росії. На останні звинувачення щодо санкцій, Блінкен наголосив, що НАТО є оборонним альянсом.

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Автор: Іван Магуряк