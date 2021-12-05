Перед встречей в Стокгольме Блинкен и Лавров спорили из-за Майдана, – Bloomberg

5 декабря 2021 , 10:20
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Источник:

Bloomberg

По данным американского издания Bloomberg, в преддверии встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров серьезно поспорили. Темой "стычки" была Украина.

Спор двух дипломатов произошел во время неформального ужина накануне саммита глав МИД ОБСЕ. Именно на ней произошло и столкновение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Сергеем Лавровым.

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О чем был спор

По данным Bloomberg, спор Блинкена и Лаврова произошел на глазах десятков дипломатов, прибывших на саммит. На неформальном ужине министр иностранных дел России взял слово и заявил, что ОБСЕ должна согласиться с тем, что Революция Достоинства в 2014 году якобы была "государственным переворотом". После этого представитель государства-агрессоры обвинил НАТО и ЕС в "подавлении инакомыслящих". Под этим он имел в виду введение санкций.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен возразил словам Лаврова и напомнил ему о том, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу люди устроили массовые расстрелы, в которых погибли более 100 человек. И случилось это перед его бегством в Россию. По последним обвинениям в отношении санкций, Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом.

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Автор: Іван Магуряк