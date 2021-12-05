Суперечка двох дипломатів трапилася під час неформальної вечері напередодні саміту глав МЗС ОБСЄ. Саме на ній відбулася і сутичка глави МЗС України Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим.

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Про що була суперечка

За даними Bloomberg, суперечка Блінкена і Лаврова відбулася на очах десятків дипломатів, які прибули на саміт. На неформальній вечері міністр закордонних справ Росії взяв слово і заявив, що ОБСЄ має погодитися із тим, що Революція Гідності в 2014 році нібито була "державним переворотом". Після цього представник держави-агресорки звинуватив НАТО і ЄС у "придушенні інакомислячих". Під цим він мав на увазі введення санкцій.

Однак держсекретар США Ентоні Блінкен заперечив слова Лаврова і нагадав йому про те, що лояльні до експрезидента України Віктора Януковича люди влаштували масові розстріли, в яких загинули понад 100 людей. І сталося це перед його втечею до Росії. На останні звинувачення щодо санкцій, Блінкен наголосив, що НАТО є оборонним альянсом.

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