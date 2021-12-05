Спор двух дипломатов произошел во время неформального ужина накануне саммита глав МИД ОБСЕ. Именно на ней произошло и столкновение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Сергеем Лавровым.

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О чем был спор

По данным Bloomberg, спор Блинкена и Лаврова произошел на глазах десятков дипломатов, прибывших на саммит. На неформальном ужине министр иностранных дел России взял слово и заявил, что ОБСЕ должна согласиться с тем, что Революция Достоинства в 2014 году якобы была "государственным переворотом". После этого представитель государства-агрессоры обвинил НАТО и ЕС в "подавлении инакомыслящих". Под этим он имел в виду введение санкций.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен возразил словам Лаврова и напомнил ему о том, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу люди устроили массовые расстрелы, в которых погибли более 100 человек. И случилось это перед его бегством в Россию. По последним обвинениям в отношении санкций, Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом.

Саммит министров иностранных дел ОБСЕ: главное

2 декабря в столице Швеции прошел саммит глав МИД ОБСЕ. На нем присутствовал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках саммита украинский дипломат провел несколько встреч. Среди них – разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Темами встречи являлись угроза российского вторжения и стратегическое партнерство Киева и Вашингтона.

Энтони Блинкен также встретился и с Сергеем Лавровым, который требовал объяснений от американского дипломата за стычку во время неформального ужина 1 декабря с их участием и Дмитрия Кулебы.

Во время выступления на саммите глава МИД России Сергей Лавров пригрозил НАТО из-за вступления Украины и привел пример Грузии и российского вторжения в августе 2008 года.

После саммита 36 из 57 участников поддержали продвижение документа о возобновлении мониторинга границы между Украиной и Россией, который был остановлен осенью 2020 года из-за действий Кремля.

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