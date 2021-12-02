Об инциденте, который случился в Стокгольме между Лавровым и Кулебой и Блинкеном, издание сообщает со ссылкой на собственные источники.
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Лавров пытался спровоцировать дипломатический спор
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вечером 1 декабря спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ.
Во время ужина представитель страны-агрессора, обсуждая роль ОБСЕ в урегулировании конфликтов, обвинил Киев в "системном нарушении минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе".
Свое выступление он сопроводил тезисами российской пропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую схватку,
– рассказал собеседник.
Кулеба и Блинкен ответили россиянину
На высказывания Лаврова отреагировали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.
В присутствии всех остальных министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место,
– добавил источник.
Министр подчеркнул, что общеизвестными являются два факта:
- Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных,
- системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.
Далее к разговору присоединился и госсекретарь США, поддержавший украинского министра. Затем Лавров снова заговорил, он был раздражен. Кулеба и Блинкен ответили ему и во второй раз.