Об инциденте, который случился в Стокгольме между Лавровым и Кулебой и Блинкеном, издание сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Лавров пытался спровоцировать дипломатический спор

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вечером 1 декабря спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ.

Во время ужина представитель страны-агрессора, обсуждая роль ОБСЕ в урегулировании конфликтов, обвинил Киев в "системном нарушении минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе".

Свое выступление он сопроводил тезисами российской пропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую схватку,

– рассказал собеседник.

Кулеба и Блинкен ответили россиянину

На высказывания Лаврова отреагировали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В присутствии всех остальных министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место,

– добавил источник.

Министр подчеркнул, что общеизвестными являются два факта:

Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных,

системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.

Далее к разговору присоединился и госсекретарь США, поддержавший украинского министра. Затем Лавров снова заговорил, он был раздражен. Кулеба и Блинкен ответили ему и во второй раз.

Обратите внимание! Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины. Госсекретарь США подчеркнул, что страна-агрессор нарушает Хельсинские принципы и постоянно подрывает основы ОБСЕ.