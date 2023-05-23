F-16 для України: ЗМІ розкрили, хто переконав США передумати на користь Києва

Україна проводила тривалі перемовини із західними партнерами щодо постачання F-16 Повітряним силам ЗСУ. Спочатку союзники були досить обережними, але потім погодилися навчати українських пілотів керуванню цими літаками.

Журналісти з'ясували, чому позиція Вашингтона щодо постачання літаків змінилася. Видання поспілкувалося з анонімним джерелом у Пентагоні.

До теми Це Росії не виграти війну, – Столтенберг відповів Орбану і привітав навчання українських пілотів

Хто вмовив США передумали

Ллойд Остін ініціював зміну позиції США щодо постачання Україні F-16. Голова Пентагону розпочав підготовку ще минулого місяця, у квітні. За даними видання, він повернувся після "Рамштайну" та закликав до змін високопосадовців з адміністрації Джозефа Байдена, що займаються питаннями національної безпеки.

Американський міністр оборони заявив, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів. Також він запропонував дозволити іншим країнам передавати літаки Україні. За словами анонімного співрозмовника, Остіну вдалося отримати одностайну згоду. А напередодні саміту G7 він дав президенту США офіційні рекомендації з приводу цього.

The Washington Post раніше писало, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Чиновник активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

Чому адміністрація Байдена спочатку була проти

США не хотіли потенційної ескалації з боку Росії. Білий дім побоювався, що Україна використає F-16 над російською територією.

Ціна – це ще один фактор, який спочатку зупиняв США. Адже кожен такий літак коштує до 63 мільйонів доларів.

Більше інформації щодо постачання F-16 Україні

Андрій Піонтковський під час розмови з 24 Каналом також вказав на зміни у риториці Вашингтона. Російський публіцист та опозиційний політик пояснив, як "група Саллівана" та "група Блінкена" впливають на доленосні рішення Байдена щодо України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, хто погодився навчати українських військових літати на F-16. Також він розповів, на якому етапі перебуває розв'язання цього питання.

Нещодавно Юрій Сак припустив, що Нідерланди можуть першими надати Україні ці літаки. Радник Олексія Резнікова пояснив, чого він вказав саме на цю країну.

Видання зазначає, що літаки F-16 ймовірно ніяк не вплинуть на контрнаступ ЗСУ. Як пояснюється у матеріалі, підготовка українських пілотів триватиме кілька місяців.