F-16 для Украины: СМИ раскрыли, кто убедил США передумать в пользу Киева

Украина проводила длительные переговоры с западными партнерами по поставкам F-16 Воздушным силам ВСУ. Сначала союзники были достаточно осторожны, но потом согласились обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Журналисты выяснили, почему позиция Вашингтона по поставкам самолетов изменилась. Издание пообщалось с анонимным источником в Пентагоне.

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Кто уговорил США передумать

Ллойд Остин инициировал изменение позиции США по поставкам Украине F-16. Глава Пентагона начал подготовку еще в прошлом месяце, в апреле. По данным издания, он вернулся после "Рамштайна" и призвал к переменам высокопоставленных должностных лиц из администрации Джозефа Байдена, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Американский министр обороны заявил, что пора изменить позицию относительно учений пилотов. Также он предложил разрешить другим странам передавать самолеты Украине. По словам анонимного собеседника, Остину удалось получить единодушное согласие. А накануне саммита G7 он дал президенту США официальные рекомендации по этому поводу.

Почему администрация Байдена сначала была против

The Washington Post ранее писало, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты. Чиновник активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику.

США не желали потенциальной эскалации со стороны России. Белый дом опасался, что Украина использует F-16 над российской территорией.

Цена – это еще один фактор, который первоначально останавливал США. Ведь каждый такой самолет стоит до 63 миллионов долларов.

Больше информации о поставках F-16 Украине

Андрей Пионтковский во время разговора с 24 каналом также указал на изменения в риторике Вашингтона. Российский публицист и оппозиционный политик объяснил, как "группа Салливана" и "группа Блинкена" влияют на судьбоносные решения Байдена по Украине.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, кто согласился учить украинских военных летать на F-16. Также он рассказал, на каком этапе находится решение этого вопроса.

Недавно Юрий Сак предположил, что Нидерланды могут быть первыми предоставить Украине эти самолеты. Советник Алексея Резникова объяснил, почему он указал именно на эту страну.

Издание отмечает, что самолеты F-16, вероятно, никак не повлияют на контрнаступление ВСУ. Как поясняется в материале, подготовка украинских пилотов продлится несколько месяцев.