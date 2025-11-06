Терпіння Трампа вичерпається: британський полковник оцінив шанси України отримати Tomahawk

Пентагон дав добро Білому дому на передачу Україні крилатих далекобійних ракет Tomahawk, тепер останнє слово – за Трамоп. З'ясувалося, що США мають достатню кількість такої зброї. Заяви Пентагона свідчать про те, що велику перешкоду вдалося подолати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, пояснивши, що раніше Трамп був занепокоєний, що цих ракет не вистачить самим США. Сьогодні ж Пентагон запевнив, що надання Україні такої зброї не вплине на оборонні можливості Штатів.

На що сподівається лідер США?

Якщо російський диктатор продовжить ігнорувати заклики Трампа сісти за стіл переговорів, то, на думку полковника армії Великої Британії у відставці, президент США з легкістю ухвалить рішення про надання Україні Tomahawk. Як зазначив Бреттон-Гордон, слід розуміти, що для того, аби запускати ці ракети по Росії, українським військовим потрібна буде підтримка американців.

Ці питання, видається, вже вирішені. Лише від президента Трампа залежить сказати "так" чи "ні". Він дав зрозуміти, що зараз з більшою ймовірністю скаже "так", ніж раніше,

– озвучив Бреттон-Гордон.

Британський полковник переконаний, що передача ЗСУ таких ракет матиме вплив на Путіна і змусить його почати мирні переговори. Бреттон-Гордон зауважив на тому, що Трамп не дуже хоче віддавати американські крилаті ракети, але усвідомлює, що цей крок дійсно може змінити ситуацію.

Зауважте! На думку політолога Ігоря Чаленка, відкидати тему передачі Україні Tomahawk зарано. Він прогнозує, що це питання стане актуальним у 2026 році.

Зараз лідер Сполучених Штатів, на думку полковника у відставці, почувається доволі оптимістично. Бреттон-Гордон підкреслив, що Трамп сподівається на те, що очільник Кремля сяде за стіл переговорів без необхідності передавати ЗСУ Tomahawk.

"Однак я не думаю, що до цього так вже й далеко. Трамп просто дає Путіну час подумати. Буду дуже здивований, якщо той не прислухається до нього і не припинить війну найближчим часом. Терпіння Трампа вичерпається. Очікую, що ці ракети Tomahawk будуть передані Україні", – підсумував Бреттон-Гордон.

Tomahawk для України: останні заяви