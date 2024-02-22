Епопея довкола Taurus: німецький політолог пояснив, як Бундестаг наближається до рішення

У Німеччині досі точаться дискусії щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц продовжує блокувати рішення про передачу озброєння, а урядова коаліція в розпачі, адже не може виконати обіцянку.

Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу детальніше про те, на якому етапі ухвалення рішення щодо передачі ракет. Зазначимо, що сам Шольц уникає прямої відповіді на питання щодо можливого постачання Taurus.

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Ситуація заплутана

Починаючи з жовтня 2023 року, опозиційна Партія християнських демократів Німеччини намагається просувати тему Taurus. Звісно, це їхня спроба профілювати себе й тиснути на уряд, аби показати, що вони були б кращими. Однак насправді опозиція для того існує, щоб підштовхувати уряд до правильних дій.

У жовтні проєкт щодо Taurus навіть не дійшов до голосування. У січні 2024 року Партія християнських демократів довела його до голосування та вимагала, щоб воно було відкрите. Аби усі ці, хто щодня на токшоу розповідає, як треба доставить Taurus в Україну, дійсно проголосували. Зазначимо, що в німецькому парламенті під час голосувань не видно, хто і як проголосував.

Водночас уряд аргументував це тим, що цей вотум йде від опозиції та не має юридичної сили, тобто не може примусити канцлера щось робити, а має тільки моральний заклик,

– зазначив Сумленний.

Тоді ж голова Комітету оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн пообіцяла, що до кінця лютого, протягом шести тижнів, коаліція представить свою позицію щодо Taurus.

Вона переконувала, що цей вотум йтиме від уряду, тому Бундестаг за нього проголосує і все буде гаразд. Мовляв, українці потримайтесь ще шість тижнів без Taurus.

Зараз ми бачимо, що цей документ не передбачає постачання Taurus. У ньому про ці ракети взагалі не згадують. Там лише говориться про далекобійне озброєння, котре дозволяє вражати цілі далеко за лінією фронту. Що таке далеко за лінією фронту? Незрозуміло,

– мовив німецький політолог.

Деякі німецькі медіа написали, що з погляду адміністрації канцлера, далекобійним озброєнням є реактивна артилерія Mars-2, які можна вважати німецьким аналогом HIMARS, або керовані авіабомби. Тобто це навіть не дистанція ATACMS.

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