Эпопея вокруг Taurus: немецкий политолог объяснил, как Бундестаг приближается к решению

В Германии до сих пор идут дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц продолжает блокировать решение о передаче вооружения, а правительственная коалиция в отчаянии, ведь не может выполнить обещание.

Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу подробнее о том, на каком этапе принятия решения о передаче ракет. Отметим, что сам Шольц избегает прямого ответа на вопрос о возможной поставке Taurus.

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Ситуация запутанная

Начиная с октября 2023 года, оппозиционная Партия христианских демократов Германии пытается продвигать тему Taurus. Конечно, это их попытка профилировать себя и давить на правительство, чтобы показать, что они были бы лучше. Однако на самом деле оппозиция для того существует, чтобы подталкивать правительство к правильным действиям.

В октябре проект по Taurus даже не дошел до голосования. В январе 2024 года Партия христианских демократов довела его до голосования и требовала, чтобы оно было открыто. Чтобы все эти, кто ежедневно на токшоу рассказывает, как надо доставить Taurus в Украину, действительно проголосовали. Отметим, что в немецком парламенте во время голосований не видно, кто и как проголосовал.

В то же время правительство аргументировало это тем, что этот вотум идет от оппозиции и не имеет юридической силы, то есть не может заставить канцлера что-то делать, а имеет только моральный призыв,

– отметил Сумленный.

Тогда же председатель Комитета обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн пообещала, что до конца февраля, в течение шести недель, коалиция представит свою позицию по Taurus.

Она убеждала, что этот вотум будет идти от правительства, поэтому Бундестаг за него проголосует и все будет хорошо. Мол, украинцы подержитесь еще шесть недель без Taurus.

Сейчас мы видим, что этот документ не предусматривает поставки Taurus. В нем об этих ракетах вообще не упоминают. Там лишь говорится о дальнобойном вооружении, которое позволяет поражать цели далеко за линией фронта. Что такое далеко за линией фронта? Непонятно,

– сказал немецкий политолог.

Некоторые немецкие медиа написали, что с точки зрения администрации канцлера, дальнобойным вооружением является реактивная артиллерия Mars-2, которые можно считать немецким аналогом HIMARS, или управляемые авиабомбы. То есть это даже не дистанция ATACMS.

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