У пріоритеті – F-16, а інші варіанти розглядають: Олещук розповів про посилення авіації

14 січня 2024, 14:56
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Микола Олещук

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що Україна розглядає різні варіанти авіаційного озброєння для посилення оборонної спроможності. З часом старі радянські літаки можуть замінити західними аналогами, зокрема, й А-10.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що Україні потрібно більше штурмової авіації – для підтримки піхоти з повітря. Ідеальним варіантом він називав штурмовик A-10 Thunderbolt II.

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Україна поступово оновлюватиме авіацію

Микола Олещук зазначив, що Повітряні сили розглядали і розглядають різні літаки чи гвинтокрили для посилення бойової авіації України. Водночас наразі акцент саме на винищувачах F-16, на яких вже перенавчаються наші пілоти. 

Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому,
– додав Олещук.

Командувач Повітряних сил на постійному зв'язку з іншими командувачами, зокрема, й з Олександром Сирським. Триває робота з забезпечення прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках.

Важливо! Микола Олещук наголосив, що сьогодні на озброєнні Повітряних сил чотири основні типи бойових літаків, поступово їх замінюватиме західна техніка.

Підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо,
– додав командувач.

Одразу Україна не зможе відмовитися від використання радянських літаків, тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29. У майбутньому цілком можливо, що бомбардувальники Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також розповів, що в пріоритеті F-16 – вони допоможуть завоювати пріоритет у повітрі. А також вони стануть підсиленням ППО. Водночас Повітряні сили не виключають жодну допомогу західних партнерів, зокрема, й штурмову авіацію чи вертольоти. Україна може комбінувати радянське та західне озброєння. 

Обговорення потреби в А-10

  • Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters зазначав, що Україні потрібні А-10, оскільки вони можуть знищити все, що протистоїть піхоті. Він наголошував, що Thunderbolt зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам.
  • Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що пріоритетом України наразі є F-16 – багатоцільовий літак. Водночас А-10 може виконувати лише одну функцію – підтримку піхоти з повітря. А також штурмовий літак занадто дорогий в обслуговуванні. Наразі Україні потрібно завоювати перевагу у повітрі, чим займатимуться F-16.
  • Ще у квітні 2023 року Юрій Ігнат розповідав, що А-10 вразливі для ЗРК противника. Він пояснив, що А-10 можуть здійснювати ефективні польоти лише тоді, коли вони прикриті іншою потужною авіацією – себто винищувачами F-16.
Автор: Дмитро Усик