У пріоритеті – F-16, а інші варіанти розглядають: Олещук розповів про посилення авіації
Джерело:Микола Олещук
Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що Україна розглядає різні варіанти авіаційного озброєння для посилення оборонної спроможності. З часом старі радянські літаки можуть замінити західними аналогами, зокрема, й А-10.
Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що Україні потрібно більше штурмової авіації – для підтримки піхоти з повітря. Ідеальним варіантом він називав штурмовик A-10 Thunderbolt II.
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Україна поступово оновлюватиме авіацію
Микола Олещук зазначив, що Повітряні сили розглядали і розглядають різні літаки чи гвинтокрили для посилення бойової авіації України. Водночас наразі акцент саме на винищувачах F-16, на яких вже перенавчаються наші пілоти.
Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому,
– додав Олещук.
Командувач Повітряних сил на постійному зв'язку з іншими командувачами, зокрема, й з Олександром Сирським. Триває робота з забезпечення прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках.
Підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо,
– додав командувач.
Одразу Україна не зможе відмовитися від використання радянських літаків, тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29. У майбутньому цілком можливо, що бомбардувальники Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також розповів, що в пріоритеті F-16 – вони допоможуть завоювати пріоритет у повітрі. А також вони стануть підсиленням ППО. Водночас Повітряні сили не виключають жодну допомогу західних партнерів, зокрема, й штурмову авіацію чи вертольоти. Україна може комбінувати радянське та західне озброєння.
Обговорення потреби в А-10
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters зазначав, що Україні потрібні А-10, оскільки вони можуть знищити все, що протистоїть піхоті. Він наголошував, що Thunderbolt зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що пріоритетом України наразі є F-16 – багатоцільовий літак. Водночас А-10 може виконувати лише одну функцію – підтримку піхоти з повітря. А також штурмовий літак занадто дорогий в обслуговуванні. Наразі Україні потрібно завоювати перевагу у повітрі, чим займатимуться F-16.
- Ще у квітні 2023 року Юрій Ігнат розповідав, що А-10 вразливі для ЗРК противника. Він пояснив, що А-10 можуть здійснювати ефективні польоти лише тоді, коли вони прикриті іншою потужною авіацією – себто винищувачами F-16.