Важливо після довгої паузи, – політтехнолог про основні підсумки переговорів Сі та Байдена

Сі Цзіньпін прибув до США, де зустрівся із Джо Байденом. Це гарний крок до того, щоб розпочати спілкування щодо військової лінії.

Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, що відповідні контакти між двома країнами були розірвані після двох подій.

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Відносини США та Китаю

США та Китай втратили нитку спілкування у питаннях військової співпраці після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань.

що він відбувся у серпні 2022 року і офіційно Білий дім його не підтримав. Друга ситуація – китайський дрон-розвідник, який порушив повітряний простір США у лютому 2023 року.

Перемовини важливі на кожному рівні, бо зараз флот і США, і Китаю перебуває на Близькому Сході. Тож без прямої комунікації по військовій лінії будь-що може статися. Крім того, це потепління важливе і щодо інших напрямків.

"Це така базова зустріч після довгого періоду "холодних" відносин", – відзначив політтехнолог.

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А от щодо українського питання, то про нього навряд йшлося, припускає Борис Тизенгаузен. Більш ймовірно, що лідери двох країн обговорювали історію з Тайванем.

"Є 2 версії відповіді Сі: Китай начебто не збирається завойовувати військовим шляхом. По іншій – Китай рано чи пізно це питання вирішить. Зрозуміло яким чином", – пояснив він.

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