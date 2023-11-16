Важно после долгой паузы, – политтехнолог об основных итогах переговоров Си и Байдена
Си Цзиньпин прибыл в США, где встретился с Джо Байденом. Это хороший шаг к тому, чтобы начать общение по военной линии.
Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он пояснил, что контакты между двумя странами были разорваны после двух событий.
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Отношения США и Китая
США и Китай потеряли нить общения по вопросам военного сотрудничества после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.Напомним, что он прошел в августе 2022 года и официально Белый дом его не поддержал. Вторая ситуация – китайский дрон-разведчик, который нарушил воздушное пространство США в феврале 2023 года.
Переговоры важны на каждом уровне, потому что сейчас флот и США, и Китая находятся на Ближнем Востоке. Так что без прямой коммуникации по военной линии что-либо может произойти. Кроме того, это потепление важно и по другим направлениям.
"Это такая базовая встреча после долгого периода "холодных" отношений", – отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о переговорах Си и Байдена: смотреть видео
А вот относительно украинского вопроса, то о нем вряд ли шла речь, предполагает Борис Тизенгаузен. Более вероятно, что лидеры двух стран обсуждали историю с Тайванем.
"Есть 2 версии ответа Си: Китай вроде бы не собирается завоевывать военным путем. По другой – Китай рано или поздно этот вопрос решит. Понятно каким образом", – пояснил он.
Встреча Си Цзиньпина и Байдена: основные выводы
- Лидеры США и Китая обсудили ряд экономических и вопросов безопасности. Среди них были и вопросы войны России против Украины. В МИДе Китая отметили, что переговоры не изменили отношение страны к "украинскому кризису" – именно так в Китае называют войну.
- Что касается войны на Ближнем Востоке, то Китай в этом не заинтересован. Стране важна экономическая стабильность и транспортный коридор.
- Китай не хочет конфликта с США, потому страны возобновляют военные контакты. Такая позиция не очень нравится России.