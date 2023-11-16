Важно после долгой паузы, – политтехнолог об основных итогах переговоров Си и Байдена

Си Цзиньпин прибыл в США, где встретился с Джо Байденом. Это хороший шаг к тому, чтобы начать общение по военной линии.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он пояснил, что контакты между двумя странами были разорваны после двух событий.

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Отношения США и Китая

США и Китай потеряли нить общения по вопросам военного сотрудничества после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

что он прошел в августе 2022 года и официально Белый дом его не поддержал. Вторая ситуация – китайский дрон-разведчик, который нарушил воздушное пространство США в феврале 2023 года.

Переговоры важны на каждом уровне, потому что сейчас флот и США, и Китая находятся на Ближнем Востоке. Так что без прямой коммуникации по военной линии что-либо может произойти. Кроме того, это потепление важно и по другим направлениям.

"Это такая базовая встреча после долгого периода "холодных" отношений", – отметил политтехнолог.

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А вот относительно украинского вопроса, то о нем вряд ли шла речь, предполагает Борис Тизенгаузен. Более вероятно, что лидеры двух стран обсуждали историю с Тайванем.

"Есть 2 версии ответа Си: Китай вроде бы не собирается завоевывать военным путем. По другой – Китай рано или поздно этот вопрос решит. Понятно каким образом", – пояснил он.

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