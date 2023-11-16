Си Цзиньпин заявил, что планеты Земля хватит и для Китая и США. Политолог Игорь Чаленко заметил 24 Каналу, что такое заявление очень не нравится России.
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Россия – исключительно вассал Китая
Как отметил Игорь Чаленко, во время встречи Джо Байден и Си Цзиньпин высказались о невозможности открытой конфронтации между государствами. КНР и США возобновляют военные контакты и хотят показать, что две полярности, которые сейчас формируются в мире – не означают начало мирового конфликта.
Дальше будет коммуникация. Как сказал Си Цзиньпин, планеты хватит и США, и Китая. Кстати, это очень не нравится России, которая как раз и стояла на позиции многополярного мира, а не двухполярного. То есть теперь получается, что Россия – это исключительно вассал КНР,
– сказал он.
Хотя страна-агрессор воспринимает такие заявления крайне негативно, однако российская пропаганда назовет это "противостоянием мировому капитализму и злу со стороны США".
Чаленко о визите Си в США: смотрите видео
Переговоры между Си и Байденом: главное
- Си Цзиньпин 25 октября заявил, что готов сотрудничать с США. Впоследствии глава МИД Китая Ван И осуществил визит в Вашингтон для подготовки ко встрече лидера КНР с Джо Байденом.
- 15 ноября Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для встречи с Байденом. Впоследствии китайский лидер должен был посетить ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
- Си Цзиньпин и Джо Байден встретились впервые за 6 лет. Как пишут СМИ, переговоры двух лидеров состоялись в особняке, расположенном к югу от Сан-Франциско. Лидер КНР приехал туда на машине, где его уже ждал президент Штатов, а также члены китайской делегации. Администрация Байдена показала только начало переговоров. Основная часть встречи проходила за закрытыми дверями.
- Известно, что Си Цзиньпин назвал двусторонние отношения Китая и США самыми важными во всем мире. Он заявил, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами. В частности, лидер КНР отметил, что размеров планеты Земля хватит для обеих стран и достижения ими успеха.