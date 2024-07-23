Путін шукає перепочинку, – колишній співробітник КДБ припустив задум диктатора

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз підтримує проведення мирних перемовин між Україною й Росією, але не на тих умовах, які пропонує очільник Кремля. Владімір Путін хоче використати можливість переговорів, аби взяти паузу у війні й накопичити сили.

Таку думку висловив в етері 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що спроби наступу російської армії не мають жаданих Путіним успіхів, а втрати російської армії – численні.

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В окупантів велика проблема з живою силою

Жирнов зауважив, що з обох боків, і в Росії, і в Україні, є потреба у поповненні військових підрозділів, ба більше – є проблема з забезпеченням солдатів озброєнням, амуніцією. Однак в російській армії вона в декілька разів більше, бо вона обрала нині тактику наступальних дій.

"Путін шукає перемир'я, перепочинку для того, щоб накопичити сили й засоби. В нього нічого не виходить з наступом. Він розуміє, що навіть вкладення грошей не приносить результату. Військові швидко не робляться, тому Росія не хоче відпускати тих, кого вже мобілізувала. З початку 2024 року орієнтовно 180 тисяч російських солдатів загинули або отримали поранення. В Росії є потенціал замінити цих людей, але це не так просто зробити. Їх всіх треба одягнути, взути, навчити", – озвучив Жирнов.

Колишній співробітник КДБ підсумував, що заяви про можливість мирних перемовин прозвучали з обох боків (України й Росії) й неодноразово. Це може свідчити про те, що певні відпрацювання в цьому напрямку вже проводяться.

За добу станом на 23 липня втрати особового складу противника орієнтовно склали 1220 осіб. Згідно з даними Міноборони Британії, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні 2 місяці. Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту на Харківщині за умови збереження попереднього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту.