У червні Путін представив свою так звану "мирну пропозицію". Відповідно до неї, Росія нібито погодиться на завершення війни, якщо Україна, зокрема, виведе свої війська із Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини, а також назавжди відмовиться від НАТО. В Інституті війни вказали, що переважна більшість українців далекі від прийняття "пропозиції" Путіна.

Дивіться також Військовий експерт припустив, коли Україна буде готова до наступальних дій

В ISW оцінили позиції Росії та України щодо мирних переговорів

У Кремлі роблять вигляд, що нібито відкриті до діалогу, водночас висуваючи неможливі умови.

Москва намагається виставити Україну та Захід "незговірливими". Так, у Росії працюють над тим, аби переконати світ у тому, що "нерозумний" Київ відмовляється від "розумних" вимог.

Зверніть увагу! Останні соцопитування свідчать, що 83 відсотки респондентів відкинули заяву Путіна про те, що Україна має повністю вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Опитування також показало, що 58 відсотків респондентів заявили, що Україна не повинна погоджуватися на закріплення в Конституції нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу.

Аналітики зауважили, що тим часом, як Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на власних умовах, які відповідають міжнародному праву, країна-агресорка не погоджується на менше, ніж капітуляція суперника.

Так, Київ готує другий Саміт миру, на якому передбачається залучення представника Росії.

На початку серпня 2024 року Зеленський проведе зустріч у Катарі з питань енергетичної безпеки, візьме участь у заході щодо свободи судноплавства, який відбуватиметься в Туреччині, та зустрічі щодо обміну військовополоненими та репатріації депортованих українських дітей, що проходитиме у Канаді у вересні 2024 року.

Водночас недавні заяви Кремля надалі свідчать, що Росія не хоче жодних переговорів. Так, у Москві відкинули можливість участі у другому Саміті миру, бо, мовляв, він не передбачає задоволення умов, висунутих Путіним. В ISW зауважують, що вимоги Росії щодо повної капітуляції України та "узаконення" окупації її територій є і будуть порушенням міжнародного права.

Аналітики, з огляду на позицію Кремля, вважають, що загарбники й надалі будуть здійснювати свої широкомасштабні та навмисні кампанії етнічних чисток в окупованій Україні.

Нагадаємо, що раніше в ISW назвали справжню умову Путіна для початку мирних переговорів.