В июне Путин представил свое так называемое "мирное предложение". Согласно ему, Россия якобы согласится на завершение войны, если Украина, в частности, выведет свои войска из Запорожья, Херсонщины, Донетчины и Луганщины, а также навсегда откажется от НАТО. В Институте войны указали, что подавляющее большинство украинцев далеки от принятия "предложения" Путина.

Смотрите также Военный эксперт предположил, когда Украина будет готова к наступательным действиям

В ISW оценили позиции России и Украины относительно мирных переговоров

В Кремле делают вид, что якобы открыты к диалогу, одновременно выдвигая невозможные условия.

Москва пытается выставить Украину и Запад "несговорчивыми". Так, в России работают над тем, чтобы убедить мир в том, что "неразумный" Киев отказывается от "разумных" требований.

Обратите внимание! Последние соцопросы свидетельствуют, что 83 процента респондентов отвергли заявление Путина о том, что Украина должна полностью выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Опрос также показал, что 58 процентов респондентов заявили, что Украина не должна соглашаться на закрепление в Конституции нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Аналитики отметили, что тем временем, как Украина продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на собственных условиях, которые соответствуют международному праву, страна-агрессор не соглашается на меньшее, чем капитуляция соперника.

Так, Киев готовит второй Саммит мира, на котором предполагается привлечение представителя России.

В начале августа 2024 года Зеленский проведет встречу в Катаре по вопросам энергетической безопасности, примет участие в мероприятии по свободе судоходства, который будет проходить в Турции, и встречи по обмену военнопленными и репатриации депортированных украинских детей, что пройдет в Канаде в сентябре 2024 года.

В то же время недавние заявления Кремля в дальнейшем свидетельствуют, что Россия не хочет никаких переговоров. Так, в Москве отвергли возможность участия во втором Саммите мира, потому что, мол, он не предусматривает удовлетворения условий, выдвинутых Путиным. В ISW отмечают, что требования России о полной капитуляции Украины и "узаконивание" оккупации ее территорий есть и будут нарушением международного права.

Аналитики, учитывая позицию Кремля, считают, что захватчики и в дальнейшем будут осуществлять свои широкомасштабные и преднамеренные кампании этнических чисток в оккупированной Украине.

Напомним, что ранее в ISW назвали настоящее условие Путина для начала мирных переговоров.