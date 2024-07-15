В июне Владимир Путин назвал условия для того, чтобы Россия согласилась на мирные переговоры и окончание войны. В частности, глава Кремля пожелал, чтобы Украина вывела свои войска с территорий, которые он записал в свою конституцию: Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Также Путин пожелал, чтобы в Киеве навсегда забыли о вступлении в НАТО.

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"Ждет сигнала от НАТО"

По мнению аналитиков Института изучения войны, "мирное предложение" от российского диктатора – это свидетельство только того, что он не стремится вести переговоры добросовестно. Так, эксперты обратили внимание на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова. Тот обвинил НАТО в том, что они упорно делают то, что вызывает у России наибольшее беспокойство, а именно обещают Украине будущее в Альянсе.

Песков отметил, что такое поведение НАТО якобы говорит о нехватке оснований для переговоров о войне в Украине.

Пресс-секретарь Путина отметил, что, мол тогда, что Россия должна в дальнейшем воевать и достигать установленных Путиным военных целей. Речь идет об уничтожении украинского государства и его армии.

В ISW указали на то, что Песков фактически предположил, что Кремль требует от НАТО поступиться своей политикой открытых дверей и отказать Украине в перспективе присоединения к Альянсу до того, как Россия захочет участвовать в любых мирных переговорах.

Напомним, что ранее в России отказались участвовать во Втором саммите мира.