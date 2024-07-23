Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу іненсивність боїв.
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Втрати ворога 23 липня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.
- особового складу – близько 568980 (+1220) осіб
- танків – 8288 (+4) одиниць
- бойових броньованих машин – 16000 (+20)
- артилерійських систем – 15694 (+57)
- РСЗВ – 1125 (+2)
- засоби ППО – 901 (+1)
- літаків – 362 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36)
- крилаті ракети – 2401 (+0)
- кораблі /катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64)
- спеціальна техніка – 2640 (+3)
Втрати росіян у війні / Інфографіка Генштабу