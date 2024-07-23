Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу іненсивність боїв.

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Втрати ворога 23 липня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.

  • особового складу – близько 568980 (+1220) осіб
  • танків – 8288 (+4) одиниць
  • бойових броньованих машин – 16000 (+20)
  • артилерійських систем – 15694 (+57)
  • РСЗВ – 1125 (+2)
  • засоби ППО – 901 (+1)
  • літаків – 362 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36)
  • крилаті ракети – 2401 (+0)
  • кораблі /катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64)
  • спеціальна техніка – 2640 (+3)


Втрати росіян у війні / Інфографіка Генштабу