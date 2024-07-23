Путин ищет передышки, – бывший сотрудник КГБ предположил замысел диктатора

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией, но не на тех условиях, которые предлагает глава Кремля. Владимир Путин хочет использовать возможность переговоров, чтобы взять паузу в войне и накопить силы.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что попытки наступления российской армии не имеют желаемых Путиным успехов, а потери российской армии – многочисленны.

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У оккупантов большая проблема с живой силой

Жирнов отметил, что с обеих сторон, и в России, и в Украине, есть потребность в пополнении военных подразделений, более того – есть проблема с обеспечением солдат вооружением, амуницией. Однако в российской армии она в несколько раз больше, потому что она выбрала сейчас тактику наступательных действий.

"Путин ищет перемирия, передышки для того, чтобы накопить силы и средства. У него ничего не получается с наступлением. Он понимает, что даже вложение денег не приносит результата. Военные быстро не делаются, поэтому Россия не хочет отпускать тех, кого уже мобилизовала. С начала 2024 года ориентировочно 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения. У России есть потенциал заменить этих людей, но это не так просто сделать. Их всех надо одеть, обуть, научить", – озвучил Жирнов.

Бывший сотрудник КГБ подытожил, что заявления о возможности мирных переговоров прозвучали с обеих сторон (Украины и России) и неоднократно. Это может свидетельствовать о том, что определенные отработки в этом направлении уже проводятся.

За сутки по состоянию на 23 июля потери личного состава противника ориентировочно составили 1220 человек. Согласно данным Минобороны Великобритании, в целом Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние 2 месяца. Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта на Харьковщине при условии сохранения предыдущего темпа наступательных операций вдоль линии фронта.