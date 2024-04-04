Лекорню пошкодував про дзвінок Шойгу: Париж викрив брехню Росії щодо переговорів про Україну

Вчора, 3 квітня, вперше за час повномасштабного вторгнення відбулася телефонна розмова між міністрами оборони Франції та Росії. Цей дзвінок окупанти вирішили використати задля просування власних пропагандистських наративів.

Так, міноборони країни – агресорки повідомило, що начебто під час розмови Себастьяна Лекорню та Сергія Шойгу, перший запевнив у готовності до переговорів щодо України.

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Що вигадали окупанти

Як зазначає російське оборонне відомство, міністри оборони нібито погодилися, що вихідні положення майбутнього діалогу могли б базуватися на "Стамбульській мирній ініціативі", яка завершилася безрезультатно.

Крім того, Шойгу сказав французькрму колегі, що проведення саміту миру у Швейцарії без участі Росії начебто не має сенсу.

Водночас, як пише Reuters, джерело в уряді Франції заперечило заяву росіян.

Це неправда. Жодного разу ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів чи чогось подібного,

– повідомив посадовець.

У Парижі запевнили, що розмова між Шойгу та Лекорню стосувалася переважно підвищення терористичної загрози після масової стрілянини у "Крокус Сіті Хол".

Відомо, що Шойгу знову намагався переконати, що за терактом під Москвою стоїть Україна. А Лекорню тим часом закликав припинити поширювати цю дезінформацію. Крім того, відповідно до повідомлення французького відомства, міністр рішуче засудив агресію Кремля і запевнив окупантів, що Франція надаватиме підтримку Києву стільки, скільки потрібно для відновлення суверенітету України.

За повідомленням російського міноброни, Париж нібито також попередили про "наслідки", якщо він вирішить відправити свої війська в Україну.

Теракт у "Крокусі": нові деталі

Поки у Москві вперто наполягають на причетності Києва до теракту у ТРЦ, що спричинив загибель понад 140 росіян, у ЗМІ з'являються нові докази того, що російська влада достеменно знала про підготовку теракту і не поставилася до загрози серйозно, або навмисно допустила її.

Ще на початку березня західні спецслужби, зокрема США, попереджали Кремль про небезпеку теракту всередині Росії. У Москві тим часом заявляли, що американська засторога була занадто загальною, аби запобігти терористичному акту.

Втім, за даними The Washington Post, Вашингтон не просто попередив про теракт, але й назвав два ймовірні місця, де він може статися. Це "Крокус Сіті Хол" або синагога у Москві.

Ба більше, як виявилося, не лише "ворожий" Захід застерігав Росію, інформацією про підготовку до теракту з нею поділився й "дружній" Іран за кілька днів до трагедії.