Росія не зацікавлена в переговорах, а військові цілі ЗСУ все ще досяжні: аналіз ISW

Російські офіційні особи продовжують агресивно просувати риторику мирних переговорів, які навряд чи можна сприймати серйозно. Окупанти планують використати оперативну паузу як можливість підготуватися до нової агресії.

При цьому українські військові цілі лишаються здійсненними. Україна наголошує, що не варто судити про весь хід бойових дій лише за одним етапом війни.

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Переговори – фікція

Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров 15 грудня погрозливо заявив, що нібито чим довше триватиме війна, тим важче проходитимуть переговори для України.

Заява Лаврова свідчить про те, що Кремль вважає, що чим довше триватиме війна, тим більше території зможе окупувати Росія, а хід війни все більше ставить Україну в слабшу позицію на переговорах,

– пише ISW.

Також в Інституті вивчення війни як приклад наводять заяви Путіна під час пресконференції 14 грудня. Тоді президент Росії повторив, що максималістичні цілі Кремля лишаються незмінними – тобто Москва хоче капітуляції України. Це лише доводить, що Росія не має наміру добросовісно вступати в серйозні переговори з Україною. Кремль лише вдає зацікавленість у переговорах, проштовхуючи потрібні їм інформаційні повідомлення.

При цьому у статті під назвою "Шлях до перемоги є", очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що українські військові цілі лишаються здійсненними, попри песимістичні настрої на Заході. У коментарі він зазначив, що це можливо, якщо досяжними лишаються три фактори:

адекватний рівень західної військової допомоги;

швидкий розвиток промислових потужностей США, Європи та України;

принциповий і реалістичний підхід до перспектив переговорів з Росією.

Попри те, що контрнаступ у 2023 році не призвів до "блискавичних результатів", судити весь хід війни по одному етапу не варто. Кулеба навів як приклад дії Росії на Сході України влітку 2022 року та успішні українські контрнаступи в Харківській та Херсонській областях як приклад того, що один етап бойових дій не може прогнозувати розвиток інших.

При цьому припинення вогню внаслідок переговорів лише дозволить Росії зміцнити позиції, що завдасть проблем ЗСУ у звільненні територій у майбутньому. Це дасть окупантам перепочинок для початку більш інтенсивної наступальної кампанії в наступні роки.. Інститут вивчення війни переконує, що росіяни використають будь-яку паузу для підготовки до відновлення агресії проти України.

Росія хоче продовження війни