Россия не заинтересована в переговорах, а военные цели ВСУ все еще достижимы: анализ ISW

Российские официальные лица продолжают агрессивно продвигать риторику мирных переговоров, которые вряд ли можно воспринимать всерьез. Оккупанты планируют использовать оперативную паузу, как возможность подготовится к новой агрессии.

При этом украинские военные цели остаются выполнимыми. Украина отмечает, что не стоит судить обо всем ходе боевых действий только по одному этапу войны.

Смотрите также Первая пресс-конференция за время полномасштабной войны: какие циничные заявления выдал Путин

Переговоры – фикция

Глава российского МИД Сергей Лавров 15 декабря угрожающе заявил, что якобы чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будут проходить переговоры для Украины.

Заявление Лаврова свидетельствует о том, что Кремль считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории сможет оккупировать Россия, а ход войны все больше ставит Украину в более слабую позицию на переговорах,

– пишет ISW.

Также в Институте изучения войны в качестве примера приводят заявления Путина во время пресс-конференции 14 декабря. Тогда президент России повторил, что максималистические цели Кремля остаются неизменными – то есть, Москва хочет капитуляции Украины. Это лишь доказывает, что Россия не намерена добросовестно вступать в серьезные переговоры. Кремль лишь делает вид заинтересованности к переговорам, проталкивая нужные им информационные сообщения.

При этом в статье под названием "Путь к победе есть", глава МИД Дмитрий Кулеба отмечает, что украинские военные цели остаются выполнимыми, несмотря на пессимистические настроения на Западе. В комментарии он отметил, что это возможно, если достижимыми остаются три фактора:

адекватный уровень западной военной помощи;

быстрое развитие промышленных мощностей США, Европы и Украины;

принципиальный и реалистичный подход к перспективам переговоров с Россией.

Несмотря на то, что контрнаступление в 2023 году не привело к "молниеносным результатам", судить весь ход войны по одному этапу не стоит. Кулеба привел в пример действия России на Востоке Украины летом 2022 года и успешные украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в качестве примера того, что один этап боевых действий не может прогнозировать развитие других.

При этом прекращение огня в результате переговоров лишь позволит России укрепить позиции, которые принесут проблемы ВСУ в освобождении территорий в будущем. Это даст оккупантам передышку для начала более интенсивной наступательной кампании в последующие годы. Институт изучения войны убеждает, что россияне используют любую паузу для подготовки к возобновлению агрессии против Украины.

Россия хочет продолжения войны