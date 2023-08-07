За бортом "інтереси Москви": росіяни побігли жалітися Китаю після переговорів у Джидді

Переговори про мирне врегулювання в Україні, які відбулися в Саудівській Аравії, не сподобалися Росії. Чиновники з МЗС кажуть, що без них ніяк не можна.

Москві очікувано не сподобалися результати переговорів у Саудівській Аравії 5–6 серпня. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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На що жаліються в Росії

У державі-агресорі вважають, що їм поставили ультиматум і хочуть затягнути бойові дії. Жоден із 10 пунктів формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, нібито "не спрямований на пошук переговорно-дипломатичного вирішення кризи".

Представниця МЗС Марія Захарова, як завжди, підкреслила, що "тематику української кризи" можна вирішувати тільки з урахуванням "інтересів Росії" – вершина цинізму. Вона хоче, щоб Україна змиритися з втратою територій, відмовилася від вступу до НАТО і – увага – припинила військові дії. Захід же має перестати постачати зброю. Ну і щоб провели славетну "денацифікацію" – вологі фантазії чиновниці високого рангу.

Якщо Захарова висувала абсурдні вимоги, то Сергій Лавров побіг жалітися. У телефонній розмові з очільником МЗС Китаю сказав, що Захід веде проти Росії політику конфронтації, а так не можна. Пропагандисти стверджують, що китайці погодилися з їхнім ниттям, але навряд чи це так – у КНР своя гра.

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Що відомо про переговори в Джидді