Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры о мирном урегулировании в Украине не понравились России. Чиновники из МИД говорят, что без них никак нельзя.

Москве ожидаемо не понравились результаты переговоров в Саудовской Аравии 5 – 6 августа. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 канал.

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На что жалуются в России

В государстве-агрессоре считают, что им поставили ультиматум и хотят затянуть боевые действия. Ни один из 10 пунктов формулы мира, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы "не направлен на поиск переговорно-дипломатического разрешения кризиса".

Представитель МИД Мария Захарова, как всегда, подчеркнула, что "тематику украинского кризиса" можно решать только с учетом "интересов России" – вершина цинизма. Она хочет, чтобы Украина смирилась с потерей территорий, отказалась от вступления в НАТО и – внимание – прекратила военные действия. Запад же должен перестать поставлять оружие. Ну и чтобы провели знаменитую "денацификацию" – влажные фантазии чиновницы высокого ранга.

Если Захарова предъявляла абсурдные требования, то Сергей Лавров побежал жаловаться. В телефонном разговоре с главой МИД Китая сказал, что Запад ведет против России политику конфронтации, а так нельзя. Пропагандисты утверждают, что китайцы согласились с их нытьем, но вряд ли это так – у КНР своя игра.

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Что известно о переговорах в Джидде