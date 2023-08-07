За бортом "интересы Москвы": россияне побежали жаловаться Китаю после переговоров в Джидде
Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры о мирном урегулировании в Украине не понравились России. Чиновники из МИД говорят, что без них никак нельзя.
Москве ожидаемо не понравились результаты переговоров в Саудовской Аравии 5 – 6 августа. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 канал.
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На что жалуются в России
В государстве-агрессоре считают, что им поставили ультиматум и хотят затянуть боевые действия. Ни один из 10 пунктов формулы мира, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы "не направлен на поиск переговорно-дипломатического разрешения кризиса".
Представитель МИД Мария Захарова, как всегда, подчеркнула, что "тематику украинского кризиса" можно решать только с учетом "интересов России" – вершина цинизма. Она хочет, чтобы Украина смирилась с потерей территорий, отказалась от вступления в НАТО и – внимание – прекратила военные действия. Запад же должен перестать поставлять оружие. Ну и чтобы провели знаменитую "денацификацию" – влажные фантазии чиновницы высокого ранга.
Если Захарова предъявляла абсурдные требования, то Сергей Лавров побежал жаловаться. В телефонном разговоре с главой МИД Китая сказал, что Запад ведет против России политику конфронтации, а так нельзя. Пропагандисты утверждают, что китайцы согласились с их нытьем, но вряд ли это так – у КНР своя игра.
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Что известно о переговорах в Джидде
- В начале августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры по украинской формуле мира. Около 40 стран, включая Индию и Китай, принимали участие во встрече, а вот россиян не позвали.
- Россияне надеются, что КНР "не предаст". Их пугает сама мысль о том, что Китай что-то решает без них вместе с другими мировыми лидерами, а все происходившее в Джидде было очень неприятным для России.
- В статье Financial Times по итогам переговоров говорится: Китай будет участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Эксперты отмечают дальнейшую изоляцию России.
- Шаг к практической реализации мирных инициатив – так подытожили саммит в Джидде в ОП. Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию, сказал, что разговор был чрезвычайно честным и открытым. А вот Михаил Подоляк рассказал: не все понимают, что Россия должна уйти с территории Украины. До некоторых стран очень сложно донести это мнение.