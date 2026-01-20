Ексрозвідник сказав, яку помилку допустила Україна у переговорах з Трампом

У переговорах України зі США дедалі частіше говорять не лише про умови, а й про те, як саме Київ доносить свої аргументи до Вашингтона. На тлі очікувань рішень щодо гарантій безпеки з'являється запитання, чи використовує Україна всі можливості впливу на американську позицію.

Генерал армії Микола Маломуж, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, в ефірі 24 Каналу пояснив, де Україна, на його думку, прорахувалася в комунікації з командою Дональда Трампа. Він також окреслив, яку стратегію слід будувати, щоб Вашингтон сприймав Україну не прохачем, а партнером із власною програмою дій.

Яка помилка України в переговорах зі США?

Маломуж пояснив, що Україна, на його думку, заходить у діалог зі США без цілісної рамки, яка б одразу показувала американські інтереси й ціну помилкових рішень. Йдеться не про брак контактів, а про відсутність системного використання каналів впливу, коли Київ може не лише просити, а формувати порядок денний і пропонувати конкретні дії.

В першу чергу треба мати стратегію відносин зі США. Розуміти їхні пріоритети, вигоди і ризики,

– сказав Маломуж.

Він додав, що в цій логіці Україна має входити в переговори як рівний партнер, який приносить рішення, а не лише перелік запитів.

Без України фактично США багато програє. Ми маємо бути повнокровними учасниками й ініціаторами,

– наголосив Маломуж.

На його думку, ключовий аргумент у тому, що без України Сполучені Штати програють у власній безпековій грі, і це потрібно доводити не емоціями, а продуманою програмою кроків.

Як Росія впливає на Трампа?

Маломуж заявив, що Росія діє проти США не лише військовими чи дипломатичними інструментами, а й через системний вплив на американську політику. Москва намагається використати Трампа у переговорному процесі працюючи з його психологічними особливостями та середовищем, яке формує його позицію.

Путін вибрав позицію використовувати Трампа і в переговорному процесі, і геополітичному, і бізнесовому, купуючи його, прорахувавши Трампа глибоко,

– сказав Маломуж.

На його думку, Україна має доводити американцям, що протистоїть російській агресії не лише заради себе, а й у ширших інтересах цивілізованого світу, включно зі Сполученими Штатами, і пропонувати конкретний варіант дій.

Ми бачимо, як міняється позиція. Не питання, завербований Трамп чи ні, на нього ефективно впливають різними способами,

– наголосив Маломуж.

Він додав, що для цього потрібна інша модель переговорів, у якій важливі аргументація, канали доведення і чітко сформульована програма дій, а не розмова лише про окремі пункти.

Як посилити переговорну позицію України?

Позиція Білого дому не формується в одному кабінеті, тому робота має йти по кількох рівнях паралельно. Маломуж згадав вплив радників і найближчого оточення, а також центри ваги в Конгресі та Сенаті, де є групи, здатні тримати лінію щодо Росії як агресора і підтримки України як елемента інтересу США.

Потрібна інша модель переговорів: аргументація, канали доведення і сформульована програма дій,

– зауважив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки.

Генерал армії навів приклад, що Україна, на його думку, може бути ініціатором рамок, які впливають на переговори навіть між великими гравцями. Він згадав ідею формату, який називали "Гельсінкі 2", як символ спроби перейти до нових домовленостей у час, коли старі моделі безпеки не спрацьовували.

Це була не американська ініціатива й не китайська. Це була українська. Її підтримали 138 країн,

– підкреслив він.

Тоді сама поява такої рамки задавала тон розмовам і створювала поле для ширших домовленостей, але процес не дійшов до реалізації після зміни політичної ситуації у США. Нинішні умови складніші, проте висновок той самий: Україні потрібно пропонувати варіанти дій і наперед вибудовувати способи донесення цих пропозицій до ключових рішень у Вашингтоні, щоб не залишатися в ролі сторони, яка лише відповідає на чужі сигнали.

Що відомо про мирні переговори напередодні Давосу?