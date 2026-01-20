Экс-разведчик сказал, какую ошибку допустила Украина в переговорах с Трампом

В переговорах Украины с США все чаще говорят не только об условиях, но и о том, как именно Киев доносит свои аргументы до Вашингтона. На фоне ожиданий решений по гарантиям безопасности появляется вопрос, использует ли Украина все возможности влияния на американскую позицию.

Генерал армии Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки, в эфире 24 Канала объяснил, где Украина, по его мнению, просчиталась в коммуникации с командой Дональда Трампа. Он также очертил, какую стратегию следует строить, чтобы Вашингтон воспринимал Украину не просителем, а партнером с собственной программой действий.

Какая ошибка Украины в переговорах с США?

Маломуж объяснил, что Украина, по его мнению, заходит в диалог с США без целостной рамки, которая бы сразу показывала американские интересы и цену ошибочных решений. Речь идет не о нехватке контактов, а об отсутствии системного использования каналов влияния, когда Киев может не только просить, а формировать повестку дня и предлагать конкретные действия.

В первую очередь надо иметь стратегию отношений с США. Понимать их приоритеты, выгоды и риски,

– сказал Маломуж.

Он добавил, что в этой логике Украина должна входить в переговоры как равный партнер, который приносит решение, а не только перечень запросов.

Без Украины фактически США много проигрывает. Мы должны быть полнокровными участниками и инициаторами,

– подчеркнул Маломуж.

По его мнению, ключевой аргумент в том, что без Украины Соединенные Штаты проигрывают в собственной безопасности игре, и это нужно доказывать не эмоциями, а продуманной программой шагов.

Как Россия влияет на Трампа?

Маломуж заявил, что Россия действует против США не только военными или дипломатическими инструментами, но и через системное влияние на американскую политику. Москва пытается использовать Трампа в переговорном процессе работая с его психологическими особенностями и средой, которая формирует его позицию.

Путин выбрал позицию использовать Трампа и в переговорном процессе, и геополитическом, и бизнес, покупая его, просчитав Трампа глубоко,

– сказал Маломуж.

По его мнению, Украина должна доказывать американцам, что противостоит российской агрессии не только ради себя, но и в более широких интересах цивилизованного мира, включая Соединенные Штаты, и предлагать конкретный вариант действий.

Мы видим, как меняется позиция. Не вопрос, завербован Трамп или нет, на него эффективно влияют различными способами,

– подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что для этого нужна другая модель переговоров, в которой важны аргументация, каналы доказательства и четко сформулированная программа действий, а не разговор только об отдельных пунктах.

Как усилить переговорную позицию Украины?

Позиция Белого дома не формируется в одном кабинете, поэтому работа должна идти по нескольким уровням параллельно. Маломуж вспомнил влияние советников и ближайшего окружения, а также центры тяжести в Конгрессе и Сенате, где есть группы, способные держать линию в отношении России как агрессора и поддержки Украины как элемента интереса США.

Нужна другая модель переговоров: аргументация, каналы доказательства и сформулированная программа действий,

– отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Генерал армии привел пример, что Украина, по его мнению, может быть инициатором рамок, которые влияют на переговоры даже между крупными игроками. Он вспомнил идею формата, который называли "Хельсинки 2", как символ попытки перейти к новым договоренностям во время, когда старые модели безопасности не срабатывали.

Это была не американская инициатива и не китайская. Это была украинская. Ее поддержали 138 стран,

– подчеркнул он.

Тогда само появление такой рамки задавало тон разговорам и создавало поле для более широких договоренностей, но процесс не дошел до реализации после изменения политической ситуации в США. Нынешние условия сложнее, однако вывод тот же: Украине нужно предлагать варианты действий и заранее выстраивать способы донесения этих предложений до ключевых решений в Вашингтоне, чтобы не оставаться в роли стороны, которая только отвечает на чужие сигналы.

Что известно о мирных переговорах накануне Давоса?