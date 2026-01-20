Сверхсложный процесс по мирному урегулированию войны в Украине продолжается. Специально для 24 Канала политические эксперты разобрали к чему привела встреча украинской и американской делегаций в Майами и чего можно ждать от встречи Зеленского и Трампа в Давосе.

К теме Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Как прошла встреча украинской и американской делегаций в Майами?

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко рассказал, что обеспечение соглашения о прекращении войны в Украине уже выходило на финальный этап и должно было быть утверждено Трампом в Вашинготне, как на первый план снова вышла Гренландия. На этом фоне обострилось противостояние между США и европейскими странами, и в таких подковерных играх украинская делегация должна находить себя.

Это парадигмально сложно, поскольку Европа является нашим экономическим и военным основным партнером. США же готовы просто по программе PURL за европейские средства продавать нам вооружение, обеспечивая тем самым свое присутствие в контурах европейской безопасности. И именно Трамп является самым большим мотиватором для Путина, чтобы завершить войну,

– отметил Буряченко.

Он продолжил, что Украине приходится искать такую модель коммуникаций, чтобы быть конструктивной и в диалоге с европейцами, и в диалоге с США. Возможно, быть даже фундаментом для объединения их интересов. В частности, Украина может подыграть инициативе "Совета мира" Трампа и включить туда свой вопрос. И, похоже, украинская делегация в Майами пыталась именно об этом рассказать своим американским партнерам.

Буряченко рассказал, как прошли переговоры в Майами: смотрите видео

Чего ждать от Давоса?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заметил, что событие в Давосе не станет финальным для достижения мира в Украине. Каждый раз возлагаются надежды, что очередная встреча украинцев с американцами позволит что-то финализировать. Двусторонние переговоры Украины с США имеют один огромный недостаток – там нет россиян, и когда они появляются, то переговоры движутся в другую сторону.

"Информация о появлении Дмитриева в Давосе очень показательна. Это означает, что Давос и в Кремле рассматривают, как площадку для разговоров о возможном завершении российско-украинской войны. Когда, где, как и в каком формате – остается вопросом закулисным. Впрочем, нельзя сравнивать кейс Гренландии с кейсом российско-украинской войны", – подчеркнул Клочок.

По его словам, это вопрос абсолютно разного веса для президента США. Для него нет ничего сложнее, чем завершение войны в Украине, о чем он неоднократно говорил. Гренландия же станет предметом торга между Евросоюзом и США, в том числе, и из-за гарантий безопасности. Для Европы, как и для нас, вопрос безопасности от США стоит одинаково остро, потому что Евросоюз не хочет, чтобы Трамп забрал свои войска.

Клочок предположил чего ждать от Давоса: смотрите видео

Каков замысел Кремля на Давос?

Политолог Петр Олещук подчеркнул, что россияне продолжают манипулировать и играть. Они постоянно манипулируют желанием Трампа перезапустить отношения с Россией. Он считает ее важной составляющей мировой безопасности, приглашая Путина в "Совет мира". Россияне достаточно умело манипулируют темой дружбы между Трампом и Путиным.

Сначала они играют в угрозы. После, как достигают предела, направляют Дмитриева, который рисует планы в стиле Остапа Бендера, о невероятных тоннелях под Беринговым проливом, о добыче ресурсов Арктики и тому подобное. И все это американцам очень нравится,

– сказал Олещук.

Он добавил, что подобный план Кремль будет пытаться и сейчас. И Давос использует как еще одно место для встречи Дмитриева с Виткоффом, Кушнером и самим Трампом.

Олещук назвал замысел Кремля на Давос: смотрите видео

Мирные переговоры по войне в Украине: последние новости