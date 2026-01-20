Возможно, президент США не видит смысла встречи с украинским лидером. Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп не выйдет из этой истории победителем.

"Трамп не видит смысла встречаться, потому что он не будет победителем. Вся эта история, которую придумали Дмитриев с Виткоффом, была сразу мертвой. Путин не собирался ни на что идти", – сказал он.

Какая тактика Трампа?

Тарас Загородний отметил, что переговорная тактика Трампа заключается в том, что он создает ситуацию неопределенности. Тогда неизвестно, что на самом деле будет происходить. Также он придерживается правила не показывать другой стороне, что ему переговоры нужны больше. Поэтому он делает разные противоречивые заявления.

Нет встречи, но что нам нужно? Деньги от ЕС? Какие-то они насобирали. Закупка оружия есть, американцы продают. Продолжаются удары по России. Кстати, в Подмосковье начинает что-то случаться с освещением,

– подчеркнул политтехнолог.

