В Офісі Президента прокоментували повідомлення про "відхід" ворога на Півдні
У російському командуванні повідомили про нібито перекидання своїх військ на Південному напрямку, проте згодом свою заяву спростували. Така неузгодженість може свідчити про внутрішні конфлікти у керівництві країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогоднішні засоби дозволяють ефективно в онлайн-режимі відстежувати все, що відбувається на лінії фронту. Тому, якби таке передислокування відбулося, наші військові це помітили б.
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Що означають такі заяви Кремля
У російських військових еліт є певне внутрішнє очікування, що їхній армії дійсно доведеться робити так званий "від'ємний наступ".
Така опція дійсно є на їхньому столі, тому наголошу, що треба оптимістично дивитися на те, що відбувається вздовж лінії фронту,
– розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
Відтак, попри всі складнощі, депресії, треба продовжувати тиск, говорити з нашими партнерами про необхідність певних технологічних інструментів. Зокрема мовиться про дрони, далекобійні ракети, артилерію.
За словами Подоляка, заяви про нібито передислокування найперше символізують внутрішні конфлікти та неузгодженості в російському військово-політичному керівництві й відповідно втрату контролю над процесами у силових вертикалях.
Радник голови ОПУ прокоментував повідомлення про "відхід" ворога на Півдні: дивіться відео
Чи вигідні росіянам такі заяви
Для окупантів схожа неузгодженість є нормальним станом справ. Раніше вони навіть стверджували, що заколот Євгєнія Пригожина – це інформаційно-психологічна операція для того, щоб виявити людей, які нелояльні до Владіміра Путіна.
Якщо останні заяви росіян – дійсно ІПСО, то вони свідчать про негативні внутрішні процеси у керівництві Росії та неузгодженість стратегії управління.
"Так вони ще більше вносять нерозуміння у суспільство та навіть у ряди своїх пропагандистів. І якщо вони далі будуть вкидати таку інформацію, то в певний час всі почнуть її ігнорувати. Це непогано. Мені здається, це характеризує певний нервовий психологічний стан, в якому сьогодні перебуває Росія", – додав Подоляк.
Про що заявили окупанти
- Російська влада 13 листопада повідомила, що нібито перекидає своїх військових з лівобережжя Херсонської області. Таке рішення ухвалило командування "Днєпр". Зокрема, мовилось, що окупанти перейдуть на “більш вигідні позиції на схід від Дніпра". Згодом пропагандистські ЗМІ почали писати, що така заява анульована.
- У Херсонській області не зафіксували жодного руху окупантів. Щобільше, у Центрі національного спротиву такі повідомлення назвали інформаційною операцією проти України. Російські пропагандисти могли розповсюдити свої заяви для того, щоб відвернути увагу наших військових від бойових дій на фронті.
- "Рупор" Кремля Дмітрій Пєсков такі заяви вирішив не коментувати. Він порадив звертатися з питаннями до російського міноборони, бо сам немає права висловлюватися щодо подій на полі бою.