В Офісі Президента прокоментували повідомлення про "відхід" ворога на Півдні

У російському командуванні повідомили про нібито перекидання своїх військ на Південному напрямку, проте згодом свою заяву спростували. Така неузгодженість може свідчити про внутрішні конфлікти у керівництві країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогоднішні засоби дозволяють ефективно в онлайн-режимі відстежувати все, що відбувається на лінії фронту. Тому, якби таке передислокування відбулося, наші військові це помітили б.

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Що означають такі заяви Кремля

У російських військових еліт є певне внутрішнє очікування, що їхній армії дійсно доведеться робити так званий "від'ємний наступ".

Така опція дійсно є на їхньому столі, тому наголошу, що треба оптимістично дивитися на те, що відбувається вздовж лінії фронту,

– розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Відтак, попри всі складнощі, депресії, треба продовжувати тиск, говорити з нашими партнерами про необхідність певних технологічних інструментів. Зокрема мовиться про дрони, далекобійні ракети, артилерію.

За словами Подоляка, заяви про нібито передислокування найперше символізують внутрішні конфлікти та неузгодженості в російському військово-політичному керівництві й відповідно втрату контролю над процесами у силових вертикалях.

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Чи вигідні росіянам такі заяви

Для окупантів схожа неузгодженість є нормальним станом справ. Раніше вони навіть стверджували, що заколот Євгєнія Пригожина – це інформаційно-психологічна операція для того, щоб виявити людей, які нелояльні до Владіміра Путіна.

Якщо останні заяви росіян – дійсно ІПСО, то вони свідчать про негативні внутрішні процеси у керівництві Росії та неузгодженість стратегії управління.

"Так вони ще більше вносять нерозуміння у суспільство та навіть у ряди своїх пропагандистів. І якщо вони далі будуть вкидати таку інформацію, то в певний час всі почнуть її ігнорувати. Це непогано. Мені здається, це характеризує певний нервовий психологічний стан, в якому сьогодні перебуває Росія", – додав Подоляк.

Про що заявили окупанти