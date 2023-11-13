В Офисе Президента прокомментировали сообщение об "отходе" врага на Юге

В российском командовании сообщили о якобы переброске своих войск на Южном направлении, однако впоследствии свое заявление опровергли. Такое несогласование может свидетельствовать о внутренних конфликтах в руководстве страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что сегодняшние средства позволяют эффективно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее на линии фронта. Поэтому, если бы такое передислокирование случилось, наши военные это заметили бы.

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Что означают такие заявления Кремля

У российских военных элит есть определенное внутреннее ожидание, что их армии действительно придется делать так называемое "отрицательное наступление".

Такая опция действительно есть на их столе, поэтому подчеркну, что нужно оптимистично смотреть на то, что происходит вдоль линии фронта,

– рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Следовательно, несмотря на все сложности, депрессии, нужно продолжать давление, говорить с нашими партнерами о необходимости определенных технологических инструментов. В частности говорится о дронах, дальнобойных ракетах, артиллерии.

По словам Подоляка, заявления о якобы передислокировании в первую очередь символизируют внутренние конфликты и несогласованности в российском военно-политическом руководстве и, соответственно, потерю контроля над процессами в силовых вертикалях.

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Выгодны ли россиянам такие заявления

Для оккупантов подобная несогласованность является нормальным положением дел. Раньше они даже утверждали, что мятеж Евгения Пригожина – это информационно-психологическая операция для того, чтобы выявить людей, которые нелояльны к Владимиру Путину.

Если последние заявления россиян действительно ИПСО, то они свидетельствуют об негативных внутренних процессах в руководстве России и несогласованности стратегии управления.

"Так они еще больше вносят непонимание в общество и даже в ряды своих пропагандистов. И если они дальше будут вбрасывать такую информацию, то в определенное время все начнут ее игнорировать. Это неплохо. Мне кажется, это характеризует определенное нервное психологическое состояние, в котором сегодня находится Россия", – добавил Подоляк.

О чем заявили оккупанты