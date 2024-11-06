Готувались до протестів: чому прихильники Камали Гарріс наразі змирились з її поразкою

Напередодні голосування на президентських виборах у США поширювались думки, що у разі невеликого розриву у голосах за Камалу Гарріс та Дональда Трампа, у країні можуть виникнути заворушення. Проте цей прогноз не виправдався.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що результати голосування виявились не такими, як показували соцопитування. Відповідно припущення щодо можливих протестів не справдились у США.

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Епоха старих лідерів відходить в минуле

Напередодні голосування, за словами Вігірінського, формувався наратив, якщо перемога Камали Гарріс буде хиткою з перевагою в 1 – 2% голоси, як демонстрували соцопитування, чи будуть нібито фальсифікації, то трампісти можуть вдатися до протестів.

Останні вибори у США 2016-го (Хілларі Клінтон тоді не визнала легітимність Трампа) та 2020-го (Трамп не визнав перемогу Джозефа Байдена) були такими, що опоненти не визнавали їх результати. Однак епоха старих лідерів відходить в минуле,

– зауважив політолог.

Демократи намагалися на старій ідеології заскочити у вибори, коли запропонували замість Байдена нового кандидата з ефектом новизни та молодості. Якби результати були з невеликою перевагою, то вони могли б не визнати вибори.

Однак перевага Трампа виявилась не хиткою, а стійкою, – за попередніми підрахунками у 5 мільйонів голосів,

– відзначив він.

Водночас додаткову легітимацію результатам виборів без офіційного оголошення додають їхнє визнання лідерами інших країн.

Якщо програєш кандидату майже в усіх хитких штатах та й ще на рівні Сенату і – потенційно – Палати представників, то чинник вуличних протестів не допоможе,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, що, як писало видання The Guardian, напередодні голосування радники Дональда Трампа запропонували йому оголосити себе переможцем, якщо він дістане перевагу в ключовому штаті, навіть не маючи підтверджених результатів.

Він при цьому нічого не втрачав, проголошуючи про свою перемогу. Однак це дало йому можливість заявити про перемогу загалом на виборах. Трамп так і зробив, проголосивши себе 47-м президентом США, коли ще не всі голоси були підраховані.