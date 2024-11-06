Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що результати голосування виявились не такими, як показували соцопитування. Відповідно припущення щодо можливих протестів не справдились у США.

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Епоха старих лідерів відходить в минуле

Напередодні голосування, за словами Вігірінського, формувався наратив, якщо перемога Камали Гарріс буде хиткою з перевагою в 1 – 2% голоси, як демонстрували соцопитування, чи будуть нібито фальсифікації, то трампісти можуть вдатися до протестів.

Останні вибори у США 2016-го (Хілларі Клінтон тоді не визнала легітимність Трампа) та 2020-го (Трамп не визнав перемогу Джозефа Байдена) були такими, що опоненти не визнавали їх результати. Однак епоха старих лідерів відходить в минуле,

– зауважив політолог.

Демократи намагалися на старій ідеології заскочити у вибори, коли запропонували замість Байдена нового кандидата з ефектом новизни та молодості. Якби результати були з невеликою перевагою, то вони могли б не визнати вибори.

Однак перевага Трампа виявилась не хиткою, а стійкою, – за попередніми підрахунками у 5 мільйонів голосів,

– відзначив він.

Водночас додаткову легітимацію результатам виборів без офіційного оголошення додають їхнє визнання лідерами інших країн.

Якщо програєш кандидату майже в усіх хитких штатах та й ще на рівні Сенату і – потенційно – Палати представників, то чинник вуличних протестів не допоможе,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, що, як писало видання The Guardian, напередодні голосування радники Дональда Трампа запропонували йому оголосити себе переможцем, якщо він дістане перевагу в ключовому штаті, навіть не маючи підтверджених результатів.

Він при цьому нічого не втрачав, проголошуючи про свою перемогу. Однак це дало йому можливість заявити про перемогу загалом на виборах. Трамп так і зробив, проголосивши себе 47-м президентом США, коли ще не всі голоси були підраховані.